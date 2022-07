Gérard Piqué surpris en train d’écouter une chanson de Shakira (vidéo)

Gérard Piqué et Shakira sont toujours dans l’œil du cyclone. Les deux stars sont très suivies par la presse potin. Les dernières nouvelles du quotidien espagnol Marca révèle que le joueur du FC Barcelone a été surpris dans sa voiture en train d’écouter une chanson de son ex.

Lors d’une de ses récentes apparitions, le défenseur central catalan du FC Barcelone est sorti d’une séance d’entraînement de l’équipe et a été surpris à l’intérieur de sa voiture en train d’écouter une chanson de Shakira ! Plus précisément, il écoutait la chanson «Inevitable», une chanson de son ex-partenaire d’il y a pas moins de 24 ans, rien de récent.

Lorsque Piqué s’est arrêté aux feux de circulation, de jeunes fans se sont dirigés vers lui et, dans des conditions parfaites, il a pu voir le joueur, concentré et les yeux vers l’avant et avec la musique du Colombien. «Quelle chanson!», lui a crié dessus un fan, qui a partagé la vidéo sur son compte TikTok, où il a déjà accumulé plus de 4,5 millions de vues et plus de 250 000 likes.

https://vm.tiktok.com/ZMNaUvPA1/?k=1