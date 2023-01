Gérard Piqué s’affiche de nouveau avec Clara Chía malgré les rumeurs

Ces derniers jours, il a été révélé une prétendue infidélité de l’ancien footballeur contre Clara Chía. Et la nouvelle petite amie de Gérard Piqué s’appelle Julia Puig Gali. Mais malgré les rumeurs, le couple s’affiche de nouveau.

Le couple est réapparu de manière surprenante lors d’un match de Kings League, un projet mené par l’ancien joueur du FC Barcelone. Après la sortie controversée du single de Shakira, la jeune femme de 23 ans est revenu souriant et partageant des regards complices avec Piqué, démentant toute rumeur d’une éventuelle rupture entre le couple.

C’est dimanche dernier que l’œil de la tempête a été pointé sur Gerard Piqué, après un nouveau scandale selon lequel il aurait pu être infidèle à Clara avec Julia Puig, une jeune avocate avec laquelle il était lié depuis qu’il y a seulement un an. Ils ont été vus ensemble dans un bar.

Il y a quelques heures à peine, un tweet de l’utilisateur Isaac Morajela est devenu viral, où il partageait l’image de Clara Chía avec Piqué, unis plus que jamais et échangeant des regards, sans montrer aucune sorte de distance entre eux.