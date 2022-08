Gérard Piqué : sa nouvelle petite amie ressemble étrangement à Shakira (photos)

Les médias potins révèlent une nouvelle information sur la nouvelle femme de Gérard Piqué. Selon ces derniers, la jeune femme ressemble à Shakira.

Gérard Piqué et Shakira formaient l’un des couples les plus célèbres au monde jusqu’à leur séparation en juin après 12 ans, en raison d’une infidélité du joueur catalan avec une jeune femme. Cette dernière a une ressemblance surprenante avec la chanteuse colombienne.

La presse spécialisée dans le divertissement s’est chargée de retrouver l’identité de la jeune femme de 23 ans, nommée Clara Chia Marti. Le journal britannique The Sun a révélé la première image de la nouvelle petite amie de Piqué.

Clara Chia Marti a fermé ses réseaux sociaux pour sauver son identité face au scandale qui a provoqué la séparation de Piqué avec Shakira, mais l’image qui a fuité et qui a déjà fait le tour du monde, est vue avec les cheveux longs, blondes et avec des caractéristiques similaires au colombienne.

Face à cette situation, selon l’émission Gossip No Like, le joueur barcelonais a déjà présenté sa nouvelle compagne à ses parents. «Shakira vit dans une maison, il y a la piscine et puis il y a la maison des parents de Piqué. Alors Shakira veut construire un mur pour ne pas voir sa belle-famille et couvrir Clara», a déclaré l’un des animateurs de l’émission.