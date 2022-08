Gerard Piqué : sa nouvelle compagne provoque Shakira dans une vidéo sexy

Le PSG de Lionel Messi retrouvera le Benfica Lisbonne de Nicolás Otamendi ces prochaines semaines lors de la phase de groupes de Ligue des champions. Sur sa chaîne Twitch, Sergio Agüero a supplié «Ota» de ne pas tacler «Leo» en vue de la Coupe du monde.

Sur sa chaîne Twitch, Sergio Agûero a d’ailleurs lancé un message d’avertissement à Nicolás Otamendi, l’un des compatriotes de Lionel Messi : «PSG, Juventus, Benfica….. Otamendi, heh. Il va falloir qu’il commence à donner des coups de pied à quelques reprises…Oh, il va croiser Leo !», a-t-il déclaré avec un ton d’humour.

Par ailleurs, c’est en plaisantant qu’il a averti le solide défenseur de faire attention à ce qu’il fera lorsqu’il qui va rencontrer Messi : «Ne blesse pas Lionel Messi parce que je te tue…La Coupe du monde arrive, Otaaaaaaa…», a-t-il averti le défenseur de Benfica.

Il faut savoir qu’Agüero et Otamendi ont été coéquipiers pendant des années à City et encore plus en équipe nationale, faisant jusqu’à récemment partie du quatuor encore actif lors de la Coupe du monde 2014.

Agüero a également noté que dans le Groupe H, il y a aussi la Juventus d’Angel di Maria : «Oh, aussi avec Fideo, la pute qui l’a porté…! Oh, Otamendi… On passe un mauvais moment avec Otamendi, hein, Hmmm… Epicé, eh. En plus de cela, Otamendi est capitaine…», a-t-il ajouté.

Dans ce groupe rempli d’Argentins en équipe nationale, il y aura sûrement un joueur qui changera d’équipe : Leandro Paredes. Le milieu de terrain va quitter le PSG et rejoindre la Juventus, bien que l’accord ne soit pas encore finalisé.