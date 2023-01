Gerard Piqué répond au tacle de Shakira sur sa nouvelle petite amie Clara Chía

L’ex-couple glamour que formaient la chanteuse Shakira et le défenseur emblématique du Barça Gerard Piqué se déchire. Le tout frais retraité a répondu vendredi à la dernière chanson en date de la Colombienne.

Ils sont séparés depuis le mois de juin, après plus de dix années d’idylle surmédiatisée. Depuis lors, tandis que Gerard Piqué s’affiche avec sa nouvelle compagne, de douze ans sa cadette, Shakira cache mal son amertume.

La chanteuse colombienne l’exprimant on ne peut plus clairement dans son nouvel opus, fraîchement sorti et déjà visionné près de 90 millions de fois sur Youtube.

«Je t’ai surpassé et c’est pour ça que tu es avec quelqu’un de ton niveau», chante notamment la superstar internationale. Mais aussi: «Tu fais beaucoup de gym, mais fais aussi travailler un peu ton cerveau».

Ou encore: «Tu as changé une Ferrari pour une Twingo ; tu as remplacé une Rolex par une Casio.» Des paroles dont s’amuse manifestement l’ancien défenseur blaugrana, retraité des terrains depuis le mois de novembre.

Vendredi lors d’une émission diffusée sur Twitch pour présenter son nouveau business – la Kings League, un football nouvelle génération opposant des équipes de sept joueurs avec des cartes jokers à l’image de l’UTS de Patrick Mouratoglou en tennis – Gerard Piqué s’est affiché avec une montre Casio, ne manquant pas de préciser que «cette montre, c’est pour la vie…».

L’intéressé a même laissé entendre qu’il ferait sa prochaine apparition au volant d’une Twingo. De belles publicités pour les marques initialement raillées par Shakira.