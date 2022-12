Gérard Piqué regrette déjà sa séparation avec Shakira

La sœur du footballeur explose sur ses réseaux sociaux après avoir lu plusieurs des critiques que reçoit la Portugaise lors de la Coupe du monde au Qatar.

Le Portugal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar après avoir battu la Suisse 6-1. Cependant, la victoire a été entachée par la polémique autour de la figure de Cristiano Ronaldo dans cette compétition.

Le footballeur a commencé le match depuis le banc, un fait que Georgina Rodríguez et le reste de sa famille n’ont pas apprécié . «Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes», écrivait celui de Jaca quelques heures après la rencontre.

Désormais, c’est Elma Aveiro qui explose sur ses réseaux sociaux. La sœur aînée du Portugais est apparue sur son profil Instagram pour publier un message percutant où elle est très en colère contre les détracteurs de Cristiano. De plus, profitez-en pour le défendre et vanter la carrière du joueur dans l’équipe portugaise.

«Félicitations Portugal. Oui, Ronaldo n’est pas éternel. Oui, Ronaldo ne jouera pas tout le temps malheureusement. “Maintenant, il ne marque plus de buts, il est vieux. Le Portugal n’a pas besoin de Ronaldo’. Nous avons écouté cette conversation », commence-t-il en écrivant dans une story.

«Tout ce qu’il a fait avant, ça n’a pas d’importance. Maintenant, ils disent que vous devriez demander pardon et qu’ils n’en ont pas besoin. De quoi vas-tu t’excuser ? La honte est une humiliation pour un homme qui a tant donné», poursuit-il en exprimant.

Pas contente de cette sortie, quelques heures plus tard, Elma Aveiro est revenue à la charge. «Forcer le Portugal. Il est resté sur le banc et il s’est bien reposé. Laisser les autres jouer en fait aussi partie, et se fatiguer pour quoi ? On a gagné, et maintenant il faut penser au prochain match», raconte la sœur du joueur.

«Je demande seulement au 1 % de personnes misérables et hypocrites de ne pas dire de conneries la bouche ouverte. Ça a l’air mauvais qu’ils crachent dans l’assiette qui les a nourris, et le pire c’est que ces cons parlent», ajoute-t-il.

Éternel

La Portugaise termine sa déclaration en encourageant tous les supporters à soutenir l’équipe. «Soutenez le Portugal qui joue. C’est une équipe, il n’y a pas que Ronaldo. Respectez l’équipe, l’entraîneur et surtout Ronaldo. Ronaldo sera éternel, jamais oublié pour tout ce qu’il a fait et fera. Fier de toi, mon frère, pour tout ce que tu es et représentes dans le monde. C’est encore toi, et le reste c’est les autres», conclut-il.