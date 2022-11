Gerard Piqué pourrait réaliser son rêve d’épouser Clara Chía

La légende de la NBA est décédée dans un malheureux accident d’hélicoptère en 2020, mais sa silhouette continue de générer des revenus importants pour ses héritiers.

Le 26 janvier 2020, la mort de Kobe Bryant a choqué le monde entier. Le malheureux accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à l’ancien joueur des Lakers et à huit autres personnes, dont sa fille Gianna (13 ans), a brisé les illusions de plusieurs familles mais a paradoxalement contribué à forger encore plus intensément, si possible, l’image de légende qui existait déjà. projetait le «black mamba».

Ce n’est qu’ainsi que l’on peut comprendre que sa figure continue d’inspirer des millions de personnes et que son héritage continue de générer des profits millionnaires pour ses héritiers.

Forbes a publié un classement de certaines des célébrités décédées qui ont généré le plus de revenus l’année dernière et dans lequel Kobe Bryant apparaît à la deuxième place avec plus de 400 millions de dollars.

Pour préparer la liste, la publication a pris en compte les bénéfices avant impôts provenant des ventes, transmissions, accords de licence et autres sources entre le 1er novembre 2021 et le 30 octobre 2022, ainsi que les acquisitions de biens réalisées ou annoncées durant la même période.

Les données de Luminate, IMDbPro, NPD BookScan et des entretiens avec des experts du secteur sont également référencées, tout comme les honoraires des agents, des gestionnaires et des avocats.

Avec ce panorama, le quintuple champion NBA occupe la deuxième position seulement derrière JRR Tolkien dont les gains s’élèvent à 500 millions d’euros, et devance de grands artistes comme David Bowie, Elvis Presley ou Michael Jackson.

La principale raison qui a conduit Kobe Bryant à enregistrer de tels chiffres n’est autre que la participation (7%) que la légende du défunt Lakers avait dans la boisson énergisante Bodyarmor -il a investi 6 millions- , une entreprise dans laquelle il faisait également partie de ses Conseil d’administration.

En novembre 2021, Coca-Cola a accepté d’acheter 70% de la société – qu’elle ne possédait pas déjà – pour 5,6 milliards de dollars pour une valorisation de 8 milliards de dollars, tandis que les héritiers de Kobe ont reçu 400 millions de dollars de la vente de ses Actions. Une opération qui est la plus grosse acquisition de l’histoire de l’entreprise de boissons gazeuses.

Au-delà de ce mouvement, il convient de noter que Kobe Bryant a également créé un réseau d’affaires impressionnant avec son partenaire Jeff Stibel, a lancé une société de production (Granity Studios) et maintient également certains de ses accords de sponsoring historiques avec des marques telles que Nike, ce qui évidemment relève le chiffre fourni par Forbes.

Vanessa Bryant, sa veuve, est chargée de veiller sur le patrimoine de son ex-mari, dont la silhouette continue de générer des revenus millionnaires au-delà de la vie.