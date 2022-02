Gerard Piqué : pourquoi sa femme Shakira a décidé de nommer son fils Milan

Milan est un nom spécial. Shakira a expliqué pourquoi ils l’ont choisi avec son mari, Gerard Piqué.

En plus d’être leur premier enfant et avec qui ils ont commencé à être «parents», Milan est un nom avec une signification particulière. Pour Shakira et Piqué, décider de l’appeler ainsi était aussi spécial que lorsqu’ils ont découvert sa grossesse.

Milan, le premier fils de Shakira et Piqué

Milan Pique Mebarak est son nom complet. Il était le premier enfant de Shakira et Gerard Piqué . Il faut se rappeler qu’il est né à Barcelone et pesait près de 3 kilos. À ce jour, après quelques années, ils se demandent à quoi est dû ce nom.

A noter que le prénom d’origine choisi par le couple se prononce en accentuant la première syllabe et donc beaucoup confondent en plaçant l’accent, mais non.

Le nom de l’enfant a été rapporté lorsque la naissance heureuse s’est produite. À ce moment-là, ils ont dit ce que cela signifiait : «Cela signifie cher, gracieux et aimant en slave, enthousiaste et industrieux en vieux romain, et unification en sanskrit.»

Pourquoi Shakira a décidé de nommer son fils Milan

Il est bon de rappeler que, peu de temps avant que Shakira n’entre en salle d’opération pour subir sa césarienne, elle craignait pour sa vie et celle du petit.

A cette époque, la chanteuse pop a mis un message sur son compte twitter : «Je veux vous demander de m’accompagner de vos prières en ce jour important de ma vie.»

Dès qu’elle a dit avoir été admise à la clinique Teknon, l’artiste colombienne n’a cessé de recevoir de nombreux messages de bénédiction, d’affection et de cadeaux qui lui sont parvenus le même jour. Selon des proches, Shakira et Piqué, depuis le jour où ils ont appris qu’ils attendaient un bébé, ils ont pensé à son nom.

Ils décidèrent de l’appeler Milan, non seulement à cause de sa signification, mais parce que le couple était convaincu que le destin s’opposait à leur vie pour s’unir à jamais, pleine d’amour sincère.

De même, les 2 étaient convaincus que leur premier enfant était le fruit de cet amour auquel personne ne s’attendait et, par conséquent, serait une grande personne qui viendrait au monde. Comme son sens le dit, aimant, enthousiaste et fédérateur.

Dans le même ordre d’idées, Shakira a avoué un jour qu’ils avaient également choisi le nom de Milan parce que son mari lui rappelait une célèbre équipe de football.

Comme Piqué lui-même l’a exprimé, le nom de Milan : «Prononcé MI-lan, l’accent du nom tombe sur la première syllabe. Signifie cher, gracieux et aimant en slave; dans l’ancien romain, enthousiaste et laborieux; et en sanskrit, unification». Très émotif. Vous ne pensez pas?