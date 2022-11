Gerard Piqué n’a pas quitté Shakira pour Clara Chía, ils assurent que tout était une confusion

Au mois de juin, Gerard Piqué et Shakira ont confirmé leur séparation, provoquant des spéculations sur une éventuelle infidélité de la part du footballeur qui a pris de la force après être apparu en public avec sa petite amie actuelle, Clara Chía Martí, mais récemment, il a été révélé que c’était non ça aurait été la raison, mais alors pourquoi Shakira et Gerard Piqué se sont-ils séparés ? À venir, nous vous disons.

Rappelons que les rumeurs laissaient entendre que Gerard Piqué aurait trompé Shakira avec la jeune fille de 23 ans, cependant, de nouvelles informations indiquent que l’ex-partenaire s’était déjà séparé quelque temps avant que Piqué ne commence sa cour avec Clara.

C’était le magazine Hello! celui qui a révélé que Gerard Piqué vivait seul dans un appartement à Barcelone depuis des mois, et qu’il appréciait les fêtes et rencontrait de nouvelles femmes et lors d’une sortie au bar «La Traviesa», il aurait rencontré Clara puis aurait commencé son histoire d’amour.

Cependant, le magazine social a également rapporté que Shakira avait peur d’annoncer sa rupture avec le père de ses enfants, comme ils l’ont annoncé par le biais d’un communiqué officiel.

«Ainsi, elle a compris que leur relation était rompue, mais aussi que son ex lui enlevait certaines de ‘ses responsabilités de père’ et qu’elle aurait pu l’utiliser comme congédiement», lit-on dans le magazine.

Tout semble indiquer que l’ex-partenaire traînait déjà plusieurs problèmes et était séparé depuis longtemps. Et justement alors que tout le monde faisait sa vie, c’est que le footballeur du FC Barcelone a rencontré la jeune fille de 23 ans.

Malheureusement, la séparation entre l’interprète de «Je vous félicite» et le footballeur a été si médiatique que Shakira elle-même a emmené un temps ses enfants Milan et Sasha à Miami pour qu’ils ne soient pas touchés par les scandales.