Gerard Piqué n’a pas été infidèle à Shakira, ils disent avoir eu une relation libre

La bataille de mots entre Robert Lewandowski et les responsables du Bayern continue. Cette fois, l’attaquant, qui est au service de l’équipe nationale polonaise, a accordé une interview à Onet Sports, où il a laissé quelques mots désagréables.

«Quand tu es dans un club depuis tant d’années, où tu t’es toujours montré prêt à jouer malgré les blessures et les douleurs que tu as eues, tu as toujours fait de ton mieux, le moins est de chercher une solution qui plaise à la fois côtés. Cela n’a aucun sens pour moi de penser chacun pour soi. Je ne comprends pas ce que le Bayern gagnera en me forçant à rester. Où sont la loyauté et le respect ? Je n’ai pas oublié le mien».

Enfin, il a révélé qu’il avait déjà une destination choisie : «La seule proposition que j’ai envisagée était celle de Barcelone, aucune autre», a-t-il abattu.