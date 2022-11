Gerard Piqué met fin à sa carrière expulsé

Les supporters se lèvent pour protester avec des banderoles sur lesquelles sont inscrites «le Qatar, la Coupe du monde qui a fait des morts parmi les travailleurs». Selon plusieurs sources, la construction de stades au Qatar a fait des millions de morts parmi les travailleurs migrants.

La Coupe du monde est l’une des plus grandes fêtes au monde. Pas seulement sportive, la Coupe du monde réunit dans la même ville pendant plus d’un mois, plusieurs cultures, qui ont le même objectif, profiter du beau jeu. Malheureusement, tout n’est pas sourire et bonheur.

Depuis qu’il a été annoncé que l’édition 2022 de la compétition se tiendrait au Qatar, les protestations se sont multipliées, parfois de la part des équipes et de leurs sponsors. Comme ce fut le cas pour Hummel, le sponsor de l’équipe nationale danoise, qui ne veut pas être visible dans un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de travailleurs.

Le même cas s’est présenté ce week-end avec les supporters de la Bundesliga, notamment le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Ils ont présenté des bannières et des typhons dénonçant le Qatar en tant qu’hôte de la Coupe, pour les mêmes raisons que d’autres l’ont fait dans le passé.

Les raisons de ce rejet

En 2021, The Guardian a publié un article exposant le Qatar comme hôte de la Coupe du monde : «Plus de 6 500 travailleurs migrants d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka sont morts au Qatar depuis qu’il a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde». En effet, selon les chiffres du gouvernement qatari, plus de 17 000 immigrés de toutes nationalités sont morts au Qatar depuis 2010.

Ce que le gouvernement hôte soutient, c’est que si certains de ces 17 000 et plus ont aidé à construire la Coupe du monde, tous ne l’ont pas fait. Selon les statistiques du gouvernement qatari, moins de la moitié des expatriés du pays travaillent dans la construction; 68% sont considérés comme non qualifiés ou capacité limitée. Les décès signalés couvrent l’ensemble de la population immigrée du Qatar de plus de 2 millions.