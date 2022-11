Gerard Pique : l’incroyable raison pour laquelle il est tombé amoureux si rapidement de Clara Chia

Amador Berbabéu est celui qui a insufflé le sentiment de Barcelone à Gerard Piqué et il ne manque jamais aucun match de Barcelone.

Gerard Piqué a fait des adieux émouvants samedi au Camp Nou . Sa retraite surprise du football professionnel a été marquée par le triomphe de Barcelone contre Almería, il était également entouré de l’amour de ses enfants, Sasha et Milan, ainsi que de celui de sa petite amie, Clara Chía Martí.

Désormais, il affronte une nouvelle étape dans laquelle il aura à nouveau le soutien indéfectible de ses proches comme son grand-père, Amador Bernabéu, qui a évoqué les projets d’avenir ambitieux de son petit-fils.

Dans une interview pour Cadena Ser, après les adieux de Piqué, l’homme d’affaires n’a pas pu s’empêcher de s’émouvoir en parlant de son petit-fils : «Ça fait des années que je ne l’ai pas emmené dans cette maison, j’ai vécu toute son histoire, donc «Ce sont des moments d’affection dont on se souvient. Il part en gentleman, comme ce qu’il est vraiment. Celui qui ne le connaît pas à fond n’a pas le droit de le critiquer», a-t-il déclaré.

Concernant ses projets les plus immédiats, Amador Bernabéu a assuré que «sa vision est et sera Andorre car il en est très excité . Son plus grand espoir est de mettre Andorre à la première place», une information qui cadrerait avec son idée de déménager vivre avec Clara Chia Marti.

Bien que la retraite de Piqué ait surpris ses fans, le club du Barça et même son propre grand-père, qui était également vice-président du Barça, il a clairement indiqué que sa décision était motivée uniquement par l’aspect sportif.

«Il part précipitamment car, de par sa personnalité et sa manière d’être, il n’est pas un homme de banc et, après tant d’années, il n’a pas l’habitude d’être sur le banc et en position de jouer car, quoi qu’on en dise, Il a montré jusqu’à la dernière minute qu’il pouvait jouer. C’est une question sportive et il faut l’accepter, ça me semble très bien et correct, mais jusqu’ici».

Ces derniers mois, la vie de Piqué a basculé et il est devenu la cible de la presse après sa séparation d’avec Shakira dans les médias, qui a donné lieu à chacune de ses étapes tant dans sa vie professionnelle que personnelle.