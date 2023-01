Gerard Piqué : l’ex de Shakira présente sa nouvelle petite amie (photo)

Tout juste retraité du football et séparé de la chanteuse Shakira, Gerard Piqué s’est affiché ce mercredi soir avec sa nouvelle compagne. L’ancien défenseur du Barça a ainsi officialisé son couple avec le mannequin Clara Chia.

Le champion du monde 2010 fait également les gros titres en raison de sa séparation houleuse avec Shakira. Une séparation visiblement bien mieux vécue par l’ancien capitaine des Blaugrana que par la chanteuse colombienne.

Gerard Piqué a en effet posté un message sur Instagram pour officialiser sa nouvelle relation avec Clara Chia, se contentant de publier une photo des deux tourtereaux sans même une légende.

La presse people n’avait pas attendue cette officialisation pour présenter le nouveau couple. Ce qui n’avait pas manqué de faire réagir… Shakira.

La chanteuse colombienne a en effet récemment sorti un nouveau morceau pour faire passer quelques messages à son ex et à la jeune mannequin. «Tu as changé une Ferrari pour une Twingo», chante-t-elle notamment, avant de poursuivre dans la même veine: «Tu as remplacé une Rolex par une Casio.»