Gerard Piqué : le message fort de du défenseur catalan qui résonne à Barcelone

Gerard Piqué a assuré qu’il est convaincu que Barcelone finira par se battre pour les titres cette saison, que les joueurs se concentrent sur l’aviron en faveur et a demandé que personne ne recherche des «frottements» ou des «côtés» au sein du club.

Il a assuré que le match nul contre Cadix était «un moindre mal» mais que les membres de l’équipe n’aimaient pas «ne pas gagner», il a commenté qu’il était «fier» de la façon dont l’équipe avait concouru lorsqu’elle s’est retrouvée désavantagée en raison de à l’expulsion de Frenkie de Jong et a parlé du calendrier que ces semaines ont marqué pour eux, non pas comme une plainte, mais comme une réflexion pour ceux qui établissent les horaires.

Il a précisé qu’il y a quelques jours, lorsqu’il a indiqué après un autre revers que c’était ce qu’il avait évoqué lors de ladite réunion, qu’ils avaient également subi les pertes de quatre attaquants et qu’il a également indiqué qu’ils finiraient par concourir pour les titres.

«Je ne visite pas le maillot du Barca pour être troisième ou deuxième et en quarts de finale de la Ligue des champions», a-t-il commenté dans Movistar, qui a déclaré qu’il était «très convaincu que même si elle n’a pas commencé de la meilleure façon, l’équipe est dans le d’humeur, avec envie» et, avec le soutien des fans, qui l’ont demandé à plusieurs reprises, ils vont renverser la situation et être en mesure de se battre pour les titres.