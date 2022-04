Gerard Piqué : le footballeur avoue ce qu’il pense d’être connu comme «le mari de Shakira»

Gerard Piqué est l’un des joueurs espagnols les plus connus au monde, car il a non seulement remporté la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec l’équipe nationale espagnole, mais il est déjà une légende vivante à Barcelone. Malgré sa grande carrière de footballeur, beaucoup de gens le connaissent comme «le mari de Shakira».

Bien qu’il soit courant que les femmes soient surnommées «petite amie de» ou «épouse de», dans le cas du footballeur, la situation a tourné à 180 degrés, car la renommée du chanteur serait plus écrasante dans le monde que n’importe quelle coupe remportée par le Catalan.

Cependant, Gerard Piqué a avoué qu’il ne trouve pas gênant qu’il y ait des gens qui le reconnaissent comme le footballeur qui est le mari de Shakira.

En effet, le joueur de Barcelone a reconnu qu’il aimait avoir un certain anonymat devant les yeux des fans de l’interprète. «Pas du tout. J’aime qu’ils ne me reconnaissent pas», a déclaré le défenseur.

Gerard Piqué avoue qu’il aime être connu comme «le mari de Shakira»

Après 12 ans de relation, le mariage de Gerard Piqué et Shakira n’a jamais été annoncé, mais pour les célébrités, les titres papier ne seraient pas importants, car ils se sont avérés être l’une des relations les plus solides du monde du divertissement.

Même le numéro 3 du Barça a révélé qu’il aurait un certain penchant pour visiter des lieux où le football n’a pas de rapport avec la culture, car le footballeur a reconnu qu’il se sent beaucoup plus libre de marcher dans la rue. Elle serait même sortie en pyjama sans faire scandale !