Gerard Pique : la vraie raison pour laquelle il est tombé amoureux si rapidement de Clara Chía

Un ami proche de Clara Chía Martí a révélé la raison pour laquelle le footballeur a mis fin à sa relation avec Shakira

Depuis que Gerard Piqué et Shakira ont annoncé leur rupture, le défenseur a appris qu’il avait été infidèle à la chanteuse Colombienne, puisqu’il lui a fallu quelques semaines pour se faire prendre avec sa nouvelle petite amie Clara Chía Martí, mais après seulement cinq mois, la relation est.

Ce serait parce qu’en plus d’être capturé dans les rues de Barcelone et de Paris, le footballeur a même acheté une maison pour que les deux vivent ensemble, mais pourquoi Piqué est-il tombé amoureux de Clara Chía Martí ? À venir, nous vous disons.

Il semble qu’il y ait une raison puissante qui explique pourquoi le footballeur du FC Barcelone est fou amoureux de Clara qu’il a rencontrée dans un bar de Barcelone.

Selon Gemma Iglesias, une amie proche du joueur de 23 ans a révélé la raison pour laquelle le footballeur a mis fin à sa relation avec Shakira puis a commencé à sortir avec Clara.

Et c’est que selon les dires de la supposée amie de Clara «elle est plus compréhensive avec Piqué et contrairement à Shakira, elle n’agit pas comme une diva», a assuré Gemma.

Il convient de noter qu’à partir du moment où Piqué a vu sa petite amie actuelle pour la première fois, il est tombé à ses pieds, car Gemma assure que le charisme et l’attitude de Clara ont suffi pour que le footballeur tombe rapidement amoureux.

Un autre point qu’il a souligné est que l’étudiant en relations publiques interagit davantage avec les amis footballeurs de Piqué qu’avec Shakira elle-même.

«Elle est intégrée aux amis de Piqué. C’est une chose que Shakira n’a jamais réalisée. Elle n’a jamais noué de liens avec les autres épouses de footballeurs ni avec les amis de Piqué», a assuré Iglesias et a également rappelé que Clara avait accompagné le propriétaire de la société «Kosmos» à un mariage d’un ami proche de l’homme d’affaires également. Un type d’événement dans lequel qu’il n’était pas du tout courant de voir Shakira.