Gerard Piqué : «J’admis Messi, Zlatan et Benzema mais mon attaquant retraité préféré…»

Comme des légendes comme Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema ou Sergio Agüero, Gerard Piqué a confirmé avoir une admiration toute particulière pour l’un des meilleurs attaquants de tous les temps.

Quand, pendant plusieurs saisons, il a complété la rubrique MON TOP 4 du média officiel du FC Barcelone, le champion du monde a mis en avant l’éternel Ronaldo Nazário comme son attaquant historique préféré.

Piqué a ouvertement reconnu qu’il était étonné de la vitesse et de la force physique dont El Fenomeno faisait preuve à chaque fois qu’il entrait sur le terrain. De plus, il a mis en avant la carrière que l’ancien 9 brésilien a su construire malgré les graves blessures qu’il a subies.

«En tant qu’attaquant, je choisirais Ronaldo. La seule année où il a joué ici au Barça, je pense qu’il a marqué 34 buts en Liga. Il était incroyable et il était si jeune. Il a eu beaucoup de malchance avec les blessures, mais tout au long de sa carrière, il a toujours montré qu’il avait un talent naturel pour marquer des buts», a souligné Piqué, sur la chaîne officielle (2018) de l’entité blaugrana.

«(Ronaldo) a été très rapide et très fort. Je pense qu’il a eu une carrière très remarquable malgré toutes les blessures et a été le meilleur (footballeur) du monde pendant plusieurs années.

Oui, il a été double champion du monde, double Ballon d’Or et a marqué plus de 400 buts officiels en tant que professionnel. Cependant, la grandeur de R9 réside dans le fait qu’elle a transcendé les rivalités, les pays et les générations. Les paroles de Piqué en sont une autre confirmation.