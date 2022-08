Gerard Piqué : Ils critiquent sèchement la robe que sa copine portait à un mariage

Le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, victime dimanche d’une fracture du tibia droit, ne sera pas de retour avec l’AS Rome avant «janvier», ce qui semble impliquer son forfait pour le Mondial en fin d’année, a annoncé vendredi la direction du club italien.

«Je pense qu’il sera notre grand renfort de janvier. On l’avait pris pour toute la saison, on l’attend en janvier», a indiqué sur le site du club le directeur général Tiago Pinto au sujet de l’international néerlandais de 31 ans (86 sélections), prêté pour un an par le Paris-SG.

«Pour moi, cela a été 24 heures difficiles parce que nous nous étions démenés pour faire venir Gini à la Roma. Après seulement une semaine, il semblait déjà être là depuis un an», a ajouté le dirigeant.

Wijnaldum, arrivé début août dans la capitale italienne, a été victime d’une fracture du tibia droit après un choc lors d’un entraînement dimanche, selon l’annonce du club italien.

Après quelques jours de réflexion entre l’intéressé, la Roma, le PSG et la sélection néerlandaise, la décision a été prise de ne pas opérer Wijnaldum, selon plusieurs médias italiens.

Le temps de récupération, estimé à au moins trois mois, l’empêchera donc de rejouer avec le club giallorosso d’ici la suspension de la Serie A à la mi-novembre, pour cause de Mondial automnal.

Mais il ne semble pas non plus permettre au joueur de prendre part à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) avec les Pays-Bas, même si aucun forfait n’a été annoncé formellement.

Arrivé libre à Paris l’an dernier en provenance de Liverpool, le milieu ne s’était pas imposé au PSG, cantonné à un rôle de remplaçant de luxe.

L’entraîneur José Mourinho le voulait à la Roma pour densifier le milieu et l’avait lancé en fin de match lors de la 1re journée de championnat à Salerne (1-0), sa seule apparition en match officiel sous ses nouvelles couleurs.

Avec AFP