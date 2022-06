Gerard Piqué : furieux, le footballeur casse le portable d’un journaliste

Etant donné qu’Erik Ten Hag est le nouveau manager de Manchester United, il n’a demandé qu’un transfert en priorité absolue au conseil d’administration et il ne s’agit ni plus ni moins que de l’arrivée de Frenkie De Jong, le milieu de terrain que le FC Barcelone a en son pouvoir.

La situation est devenue insoutenable et la pression était telle que l’opération est pratiquement fermée. Manchester United a submergé le FC Barcelone et dans une opération éclair, Frenkie De Jong sera transféré en échange de 80 millions d’euros.

Xavi Hernandez ne voulait rien avoir à faire avec la vente, De Jong était mécontent de son cadeau et Laporta ne voulait pas d’une offre atteignant 75 millions d’euros, mais elle est venue et il n’y a pas d’autre choix que de la vendre.

Au cours des dernières heures, Manchester United a présenté une autre offre pour le milieu de terrain et le détail est de 75 millions d’euros et cinq autres millions d’euros en variables sportives, pour atteindre 80 millions d’euros.

«C’est très important. Il doit marquer une époque dans ce club. Il est à un très bon niveau et je suis très content de lui. Il doit continuer. Il doit marquer, aider et il doit être le protagoniste.» Xavi a lancé il y a quelques semaines pour être interrogé sur le rôle principal du milieu de terrain néerlandais.

Pour le FC Barcelone , la raison de cette vente est exclusivement la situation financière du club et, dans une moindre mesure, le niveau affiché par De Jong.

Le milieu de terrain est arrivé en tant que star mais en interne, ils pensent qu’il n’a jamais joué au niveau superlatif comme prévu.

Les 80 millions d’euros pour le FC Barcelone sont de l’oxygène pur et lui donnent une marge de manœuvre pour renouveler des contrats importants et signer un footballeur qui peut changer l’équation de l’équipe première dans la zone laissée par De Jong

Le premier rôle qu’aura De Jong à Manchester United sera plus important que celui qu’il a au FC Barcelone puisqu’il viendra remplacer Paul Pogba, parti libre et sans renouveler son contrat. Pour Xavi c’est un coup très dur et il va falloir être malin pour le remplacer.

L’objectif principal est maintenant d’essayer de signer Bernardo Silva, qui veut quitter Manchester City, même si ce ne sera pas facile car le Portugais a un contrat d’un an de plus et Pep Guardiola ne veut rien avoir à faire avec le laisser partir.