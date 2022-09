Gerard Piqué ferait chanter Shakira avec un objet très cher qu’il a oublié à la maison

Dans les négociations pour la livraison de l’objet, Clara Chía Martí interviendrait.

Bien qu’il y a plus de trois mois, Piqué et Shakira ont annoncé leur séparation, qui a été très houleuse et pleine de scandales en raison de multiples infidélités et de la nouvelle romance du footballeur avec Clara Chía Martí. Apparemment, le joueur de Barcelone a encore des objets précieux pour le chanteur : ses Grammys.

Ils assurent que Gerard Piqué a conservé les prix colombiens, qu’il a dans le même bureau où il travaille avec sa nouvelle petite amie.

«Dans le bureau de Piqué, à Kosmos, les Grammy Awards de Shakira sont toujours exposés et ils ne lui ont pas été rendus», a révélé le paparazzi Jordi Martin.

Et apparemment, l’homme d’affaires n’a pas non plus rendu les Grammys puisqu’il a été révélé qu’il utiliserait ces récompenses qui ont une grande valeur sentimentale pour le Colombien pour négocier la garde et la répartition des actifs avec son ex-femme.

Le communicant espagnol a expliqué qu’il est prévu que dans les prochains jours, ils commencent à négocier la livraison des statuettes, et que ce serait même Clara Chía Martí elle-même, qui serait impliquée dans la cérémonie de remise des prix car c’est inconfortable pour elle. travailler dans la même entreprise où sont les Grammys de l’ex de son copain.

Shakira compte à ce jour cinq Grammys, qui récompensent le meilleur de la musique et les nominations qu’elle a remportées sont : deux pour le meilleur album pop latino, deux pour la meilleure collaboration vocale pop et une pour le meilleur album rock, urbain ou alternatif latin.