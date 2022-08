Gerard Piqué exhibe sa nouvelle compagne amoureux ou stratagème pour redorer son blason ?

Le footballeur ne cache plus aux caméras sa nouvelle romance avec Chía Clara Martí, malgré le pacte qu’il avait avec Shakira, mais il y aurait une stratégie derrière tout. Onvoitout vous dit tout de A à Z !

Il y a trois mois, Shakira confirmait sa séparation d’avec Gerard Pique, après 12 ans de relation, ce qui a donné lieu à diverses rumeurs, la plus forte étant celle d’une prétendue infidélité du footballeur, mais tout semble indiquer qu’au milieu de la douleur il aurait ont caché une stratégie de cela pour nettoyer son image, la preuve en serait l’apparition publique avec Clara Chía Martí, sa nouvelle petite amie.

Rappelons que jusqu’à récemment, on savait seulement que la jeune femme de 23 ans était une ouvrière de l’entreprise de Gerard Piqué et au fil des jours, des images d’elle ont été divulguées, mais ce n’est que le week-end dernier qu’elles ont été capturées ensemble, comme s’ils cessaient de se cacher.

Tout d’abord, Piqué et Clara Chía Martí ont assisté à un concert de Dani Martin, où ils ne se souciaient pas des milliers de personnes et ont montré leur amour avec des baisers et des câlins devant le public.

Maintenant, le magazine «Hola» vient de montrer les photos du mariage auquel Piqué a assisté le week-end dernier avec l’étudiant en relations publiques, où on les voit s’étreindre et se tenir la main, arrivant au mariage de leur meilleur ami Albert Pedret et de sa petite amie Anna Torno.

«Ils se sont embrassés et il y a eu beaucoup de gestes de complicité : des câlins et des caresses», a déclaré la journaliste Laura Fa.

Cette attitude a généré des frictions entre Piqué et Shakira. La cause? Tout indique qu’il y avait un accord entre les deux où ils ont établi que ni l’un ni l’autre ne devait se montrer en public avec un nouveau partenaire pendant un an, mais il semble que le pacte ait été rompu. Et, selon plusieurs médias espagnols, le chanteur est «plus triste et plus désolé que jamais».

C’est ce qu’a confirmé le chroniqueur et paparazzi Jordi Martin, qui l’a photographiée en pique-nique avec ses enfants Sasha et Milan : «Les couples peuvent rompre et il ne se passe absolument rien, mais Gérard agit mal et fait des dégâts.

«Il m’a seulement demandé de ne pas lui poser de questions devant les enfants et évidemment ça ne m’a même pas traversé l’esprit de le faire. Ce n’était pas facile pour moi de prendre ces images. À partir de là, des encouragements que vous en tirerez», a déclaré le contexte de la réunion.

L’apparition publique de Piqué et Clara Chía Martí est-elle réelle ?

La journaliste de Laura Fa, aurait détaillé qu’il ne s’agirait pas de «simples oublis», mais d’une stratégie Piqué pour les différences, pour la garde des enfants et pour le partage des biens, qui semblait claire et simple jusqu’à l’apparition d’un avion de 20 millions de dollars.

Rappelons que la garde à vue de Milan et Sasha semblait convenue, du moins cela a été confirmé par des sources proches des deux parties.

Il était question que Piqué signerait l’autorisation pour eux de s’installer à Miami avec sa mère, en échange d’un forfait de billets d’avion en première classe pour leur rendre visite régulièrement et d’une somme d’argent fixe (environ 400 000 $) pour pouvoir réunir un dette.

Même si, bien sûr, Piqué a préféré qu’ils restent en Catalogne, alors que le chanteur veut les emmener en Amérique du Nord pour les sortir de la loupe médiatique.

D’autre part, selon Celebrity Net Worth, Shakira accumulerait une fortune de plus de 300 millions de dollars , provenant de ce qui a été produit dans sa carrière musicale et de la publicité.

Les revenus de Piqué sont importants, bien que inférieurs. Ses avoirs dépasseraient les 80 millions de dollars, sur la base de ce qu’il a reçu en tant que joueur barcelonais et des revenus de Kosmos, sa société.

À l’époque où ils étaient ensemble, ils ont acheté deux propriétés. L’un, acquis en 2012, est situé à Esplugues de Llobregat, et a un prix de 4 800 000 dollars.

Puis, en 2015, ils ont acheté une autre propriété près du Camp Nou, domicile de l’équipe culé, évaluée à 5,3 millions de dollars. C’est le butin à partager, selon les spécialistes espagnols.

Pendant ce temps, les actifs qu’ils avaient avant le lien d’amour seraient laissés de côté. Du côté de Piqué, sa «maison de garçon», qui compte trois étages et vaut elle aussi environ 5 millions de dollars. Et Shakira, le manoir de Miami , qui avoisine les 14 millions de dollars.

La présence de l’avion, devenue publique ces dernières semaines, aurait été achetée au début de l’idylle. C’est un avion ostentatoire , un Learjet 60XR avec la capacité de transporter jusqu’à 10 passagers.

Il dispose d’une chambre avec deux lits et d’un salon avec TV plasma, ainsi que d’une salle à manger très confortable. Il a un prix d’affrètement horaire estimé à 4 500 $.