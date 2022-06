Gérard Piqué et Shakira : une réunion prévue entre les deux amoureux

La séparation de Gerard Piqué et Shakira est en passe de battre tous les records d’actualité. La tension s’entretient au fil des jours, et on peut même dire qu’elle empire et tout cela écorche l’image du footballeur du FC Barcelone et du chanteur colombien. En tout cas, certaines sources prédisent que le rapprochement entre les deux est imminent. Une réunion pour parvenir à des accords qui réduisent le climat de tension et calment les eaux.

Ainsi, selon le journal espagnol ABC, des sources consultées assurent que l’intention des deux est de parvenir à des accords qui les satisfassent suffisamment pour que la tension ne nuise pas aux enfants qu’ils ont en commun.

Aucun d’eux n’est à l’aise d’errer sur ces sables mouvants qui menacent de tout engloutir et encore moins veulent-ils que leur progéniture souffre plus que nécessaire. Les médias commencent à peser sur l’image des deux et leurs conseillers respectifs.

Ils ont beaucoup à se dire et les enjeux ne sont pas seulement économiques ou mobiliers, mais ils trouvent difficile et compliqué de le faire spontanément. Du moins semble-t-il, puisqu’ils ne font plus un pas sans être conseillés ou guidés sur une voie à explorer.

Il y aura une réunion, au-delà des collectes des enfants, et cela ne prendra pas trop de temps. Après cela, une déclaration commune pourrait être publiée ou une évaluation faite qui permette de réduire la tension sur le plan télévisuel.

Il y a ceux qui craignent que cette situation devienne encore plus incontrôlable et finisse par être un écho du scandale dans lequel le Colombien a joué avec Antonio de la Rua, qui assiste sans relâche à tout ce qui se passe avec son ex.

Ce n’est pas pour moins. Lui aussi a dû endurer, par exemple, les attaques furieuses et excessives des partisans de Shakira, qui ont rempli sa vie d’absurdités et de rumeurs suffocantes.