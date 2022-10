Gerard Piqué et sa petite amie se disputent fort lors de leur voyage romantique à Paris (photos)

La Colombienne a rencontré le fils de l’ancien président en 2000, lors d’un dîner en Argentine.

Sans aucun doute, les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour Shakira, après avoir annoncé sa séparation sentimentale avec Gerard Piqué, après 12 ans, qui a entraîné toute une série de spéculations qui semble sans fin.

A cela s’ajoutent ses démêlés avec le Trésor espagnol, où l’on présume que l’artiste pourrait passer jusqu’à huit ans en prison si elle ne parvient pas à un accord lors du prochain procès oral qui se tiendra prochainement.

Cependant, dans ce contexte, la figure d’un vieil amour réapparaît dans la vie de l’artiste, où l’on a d’abord supposé qu’elle maintenait la communication et qui a maintenant été redécouverte.

Ce personnage est son ex Antonio de la Rúa avec qui on présume qu’il a eu des retrouvailles à Miami, où ils sont allés dîner.

Selon les médias internationaux, l’homme d’affaires l’a recherchée par SMS, après avoir appris que sa relation avec le footballeur espagnol était terminée.

Selon l’émission argentine Partenaires de l’émission, le fils de l’ancien président Fernando de la Rúa aide Shakira à s’installer aux États-Unis avec ses enfants Sasha et Milan.

En plus de veiller à ce que l’interprète et l’homme d’affaires soient en communication constante et échangent des appels téléphoniques, c’est pourquoi ils ont convenu de se rencontrer à Miami, jusqu’à présent plus de détails sur ces retrouvailles sont inconnus.

La chanteuse et l’homme d’affaires avaient une relation solide qui s’est terminée il y a 12 ans dans un procès controversé, où De la Rúa a exigé une indemnisation de plus de 100 millions de dollars pour les années avec la chanteuse dans lesquelles il a assuré avoir été l’exécuteur testamentaire du succès apprécié par la Colombienne.