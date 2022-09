Gerard Piqué et sa petite amie Clara Chía sont surpris en train de rouler en scooter (photos)

Bien qu’ils désignent Gerard Piqué comme un infidèle et un mauvais mari, le joueur a été vu avec sa petite amie pour une promenade,

Gerard Piqué est de plus en plus amoureux de Clara Chía Martí et ses apparitions sont plus fréquentes et publiques, car à cette occasiontraversaient Barcelone en scooter.

Rappelons-nous que depuis que leur relation a été rendue publique, ils ont décidé de ne plus se cacher et, bien que les promenades qu’ils ont en couple ne soient pas multiples, ils ont pu les capturer plusieurs fois et la vérité est qu’ils ont l’air heureux.

Cela fait longtemps que Gerard Piqué n’a pas été vu sourire comme avec Clara Chía. On sait que la relation avec Shakira était usée depuis longtemps. Soit à cause de ses prétendues infidélités, soit à cause du supposé mauvais caractère du Colombien.

Chaque fois qu’il est avec elle , on le voit rire, danser et faire un geste d’affection . Quelque chose qui ne s’est pas produit avec Shakira. En fait, les dernières images devenues virales n’avaient plus rien à voir avec ces images maintenant.

Selon Jordi Marin, qui couvre la source et qui a suivi de près la séparation et la carrière des deux, le couple formé par Gerard Piqué et Clara Chía Martin aurait un an. Même dans lequel ils avaient soi-disant trompé Shakira.

Les paparazzis ont également évoqué une prétendue infidélité qu’il a mise au jour et qu’il s’agissait de l’ex de Leonardo DiCaprio, Bar Refaeli.

Apparemment à cette époque Shakira aurait quitté Barcelone avec ses deux enfants. Il semblerait alors que l’interprète de Waka Waka et Piqué se soient réconciliés et aient réessayé.

Pour l’instant, Piqué et Shakira se disputent toujours la garde de leurs enfants Sasha et Milan et, tant qu’ils ne parviennent pas à un accord, ils doivent se voir en face et profiter des activités des enfants «ensemble, mais pas brouillés».

Comme cela vient de se produire ces derniers jours. Shakira et Gerard Piqué ont assisté au match de baseball de Milan. Ils ne se sont pas dit un mot et ils ne se sont même pas regardés. Elle est arrivée avec sa famille et ses amis et lui avec sa mère, Montserrat Bernabeu.