Gerard Piqué et sa petite amie Clara Chia Marti affichent leur amour (photo)

Ben Affleck a été pris à l’arrière d’une camionnette très épuisé après son deuxième mariage avec Jennifer Lopez, qui a duré trois jours. Le couple a eu une cérémonie très somptueuse dans l’un des manoirs de l’acteur en Géorgie, d’une valeur de 8,9 millions de dollars.

Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, prises par un paparazzi, on voit l’acteur très épuisé et les yeux mi-clos. Ben Affleck se rendait directement à l’aéroport pour partir en lune de miel avec Jlo, mais les internautes ont inquiété et critiqué le chanteur.

Après la publication de la photo, les utilisateurs des réseaux sociaux ont fait des commentaires négatifs sur Jennifer Lopez, puisque Ben Affleck est vu dans un état gênant, puisque l’acteur de 50 ans a souffert d’alcoolisme dans son passé.

Certains internautes affirment que l’Américain a été victime d’une mauvaise photo et qu’il était juste fatigué d’un long week-end.

«Ben est habitué aux flashs, mais il avait l’impression que la lune de miel était un tsunami», a déclaré une source à TMZ quelques jours après leur premier mariage.