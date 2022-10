Gerard Piqué et les entreprises millionnaires qu’il a signées avec l’aide de Shakira

La star de Barcelone, qui est maintenant heureuse avec sa petite amie Clara Chía Martí, a réussi à conclure des affaires importantes grâce à la réputation de la chanteuse Colombienne.

La rupture de Shakira et Gerard Piqué continue d’être un sujet de conversation, alors que peu à peu plus de détails apparaissent sur ce que la séparation légale des célébrités impliquerait, puisqu’ils ne se battent pas seulement pour la garde de leurs enfants Sasha et Milan, mais aussi cela aussi pour dissoudre les sociétés économiques qui ont atteint ces 12 ans.

Bien que le footballeur espagnol ait connu une stabilité économique grâce à sa carrière et au prestige de sa famille, sa fortune a considérablement augmenté grâce à la bonne réputation que lui a conféré le fait d’être un partenaire du Colombien, rapporte El Universal.

La star de Barcelone, qui est maintenant heureuse avec sa petite amie Clara Chía Martí, qui a 12 ans de moins que lui, a réussi à conclure un important contrat en 2016 avec l’aide de Shakira.

Selon les médias, Piqué a réussi à faire en sorte que le PDG de Rakuten, Hiroshi Mikitani, soit le sponsor de l’équipe du Barça grâce à la chanteuse, qui a dû annuler sa présentation aux Latin Grammys et aux AMA pour être présente à ladite réunion.

Cette version coïncide avec ce que Shakira a exposé dans le magazine ELLE, où elle souligne qu’elle a mis sa carrière entre parenthèses pendant de nombreuses années pour soutenir son partenaire.

«Une fois que Milan a commencé à aller à l’école, fin 2014, j’ai compris que mes voyages et cette existence nomade devaient passer au second plan, que ma carrière devait passer au second plan. Je savais qu’avec l’école de mon fils je devais m’installer, m’enraciner à Barcelone et être là pour lui et pour Gérard et puis aussi pour Sasha», a-t-il déclaré.

Grâce à la négociation que Gerard Piqué a conclue, il a pu amener sa société Kosmos à acheter deux équipes espagnoles, Andorre FC et Gimnástic Manresa.

Pour 2018, Shakira a soutenu Gerard Piqué pour conclure un accord de 3 milliards de dollars avec la Fédération internationale de tennis pour l’organisation de la Coupe Davis. Cette année-là, la chanteuse a offert un spectacle unique lors de la cérémonie de clôture qui a très bien laissé le joueur.

Une autre des entreprises que le footballeur a pu fermer avec l’aide de Shakira a été la signature de l’alliance entre Sony Music Latin et Kosmos Tenis, qui a permis à l’entreprise qu’il dirige de créer de nouvelles expériences dans lesquelles la musique et le sport sont combinés.

On suppose actuellement que la fortune de Gerard Piqué est de 80 millions de dollars.