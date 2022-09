Gérard Piqué et Clara Chía s’embrassent publiquement à Paris (vidéo)

Dans une série d’une trentaine de vidéos diffusées dans la nuit sur son compte Twitter, Mathias Pogba a dévoilé de nouveaux détails dans le cadre des accusations portées contre son frère Paul, donnant plus de précisions, par exemple, par rapport à l’utilisation d’un sorcier.

Il affirme par exemple que son frère a commandité l’attaque de mites au Stade de France, le jour de la finale de l’Euro-2016, entre la France et le Portugal, au cours de laquelle Cristiano Ronaldo s’est blessé dès les premières minutes. L’image de Ronaldo assis par terre, en train de pleurer, avec un papillon de nuit sur le visage, a fait le tour du monde.

Mathias est en détention provisoire, les vidéos ont donc été postées via un bot. «S’ils ont été publiés, c’est parce que j’ai été arrêté ou que mon frère m’a attrapé», raconte l’un d’eux, évoquant qu’il s’agit de vidéos garanties préalablement enregistrées et mises en sécurité. «Les masques vont tomber, comme ceux de R-Kelly, Harvey Weinstein, Benjamin Mendy [tous accusés d’abus sexuels] et ça ne va pas être joli à regarder. La renommée ne fait pas de vous une bonne personne», dit-il.

«Si vous regardez cette vidéo, c’est que mon frère Paul a trouvé un moyen de me faire taire, soit en m’attaquant directement et physiquement, soit en m’accusant de choses que je n’ai pas faites. Peut-être même tromper la police pour qu’elle me fasse taire. C’est pourquoi j’ai fait ces vidéos dans le but que quoi qu’il m’arrive, tout soit révélé, sur mon frère, un homme hypocrite, manipulateur, mauvais et arrogant, criminel», accuse-t-il.

Dans l’une des vidéos, Mathias Pogba affirme que son frère est devenu un disciple d’un sorcier proche de l’ancien international Alou Diarra, qu’il a rencontré par l’intermédiaire de l’arrière droit Serge Aurier. Il ajoute que son frère versait, tous les deux mois, entre 75 000 et 100 000 euros au sorcier Ibrahim le Grand.

Mathias affirmait, dans la première série de vidéos, que le joueur de la Juventus avait commandé des sorts contre Kylian Mbappé, il dit maintenant que c’était en 2019, devant un United-PSG : «Mon frère a payé beaucoup pour des services mystiques, plus de 4 millions euros».

Il mentionne également ce matin que plusieurs autres coéquipiers ou rivaux étaient la cible de rituels chaque fois que Pogba voulait gagner un match, comme dans le cas de la finale de l’Euro, remportée par le Portugal. «Paul a demandé de l’aide au sorcier pour gagner certaines compétitions, comme lors de la finale de l’Euro 2016, où des choses étranges se sont produites, comme la nuée de papillons de nuit avant et au début du match, ou pour la finale de la Ligue Europa en 2017 [Manchester United a battu Ajax par 2-0, avec un des buts de Pogba]», accuse-t-il.