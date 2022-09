Gerard Piqué et Clara Chía se promènent dans un endroit luxueux à Barcelone (photos)

Dans une interview avec le quotidien Sport, Ousmane Dembélé a été interrogé sur ses idoles. L’attaquant français a cité le nom de plusieurs joueurs sans se fier à Cristiano Ronaldo.

«Quels joueurs admiriez-vous quand vous étiez enfant et quelles références avez-vous aujourd’hui, quels footballeurs aimez-vous regarder», a demandé le média et Dembélé a répondu. «J’aimais beaucoup Steven Gerrard. J’adorais Iniesta et Messi, ce sont mes idoles. Aujourd’hui, j’aime voir Messi, Mahrez. J’aime Riyad. J’aime voir les bonnes fins. Sadio Mané, Leroy Sané».

Loin d’être accommodant, le Français accorde beaucoup d’attention à ses coéquipiers et rivaux pour tenter de s’améliorer. En fait, l’ailier de Manchester City a récemment visité le Camp Nou et les deux ont pu discuter un peu. Bien sûr, ils n’ont pas coïncidé sur le terrain, puisque Guardiola a donné du repos à l’Algérien.

C’est une pièce maîtresse pour Pep Guardiola. Sané et Mané sont deux autres footballeurs avec certaines similitudes avec lui. Audacieux, débordant, avec cette pointe de génie et d’imprévisibilité.