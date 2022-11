Gérard Piqué et Clara Chía enflamment la jalousie de Shakira par cette photo romantique

Pour beaucoup, cela pourrait être impudent, mais récemment, Clara Chía et Gerard Piqué ont joué dans un nouveau moment plein d’amour et de connexion totale. Les deux partenaires se sont vus en train de s’embrasser.

Malgré le fait que l’Espagnol vit plongé dans une tempête d’émotions après la séparation non seulement amoureux de Shakira, mais aussi de ses enfants qui déménageront bientôt à Miami, il n’a décidé que de courir dans les bras de sa nouvelle petite amie avec qui il trouve apparemment tout le calme et l’amour dont il avait besoin.

Cela a non seulement généré plus d’inconfort et de rejet de ce duo, mais a également montré que la priorité pour les deux est de s’avoir, à tel point que dans les images récentes.

Il y a ceux qui assurent qu’ils sont très concentrés sur la planification de ce qui serait être leur mariage. Un objectif que la Colombienne n’a jamais réussi à atteindre malgré une relation de 12 ans avec lui et même d’avoir formé une famille.

Une fois les nouvelles images diffusées dans lesquelles on peut voir Clara Chía aux côtés de Gerard Piqué et sur un ton très romantique, la sonnette d’alarme a retenti chez ceux qui assurent qu’ils seraient désormais plus concentrés que jamais sur ce qui s’annonce dans leur nouvelle vie.

Cependant, ils pourraient même envisager l’extension de la famille, d’autant plus que la jeune femme de 23 ans ne laisse jamais voir sa silhouette élancée, puisqu’elle est toujours cachée dans des vêtements oversize.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre quel sera le destin ou les plans des deux, mais ce qui est devenu clair, c’est que pour Piqué, la priorité est cette étudiante en relations publiques avec qui il passe une grande partie de son temps.