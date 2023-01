Gerard Piqué et Clara Chía en crise à cause de Shakira

Si Shakira voulait faire la une des journaux du monde entier et aussi lancer une fléchette empoisonnée à Gerard Piqué et Clara Chía, il ne fait aucun doute qu’elle y est parvenue et plus qu’assez. Malgré le fait que plus d’une semaine s’est écoulée depuis la première de sa chanson avec Bizarrap, elle continue de susciter des réactions.

C’est que bien que Gerard Piqué ait été la cible principale de la chanson, c’est précisément le footballeur lui-même qui a pris la situation pour une blague.

C’est pourquoi il a atteint la «Kings League» au volant d’une Twingo et en écoutant la chanson de Shakira à plein volume, ainsi qu’en portant une montre Casio.

Cela, qui semblait être un geste de Gerard Piqué pour ridiculiser Shakira, a fini par se retourner, car on a appris que la situation ne se passait pas bien avec Clara Chía, et c’est pourquoi maintenant le couple serait en une crise qui ne l’est pas, on sait de quelle manière elle sortira.

La jeune femme n’a pas aimé que Gerard Piqué se moque de cette situation puisque dans la chanson c’est aussi elle qui s’est trompée et estime que son garçon aurait dû le défendre davantage et ne pas faire de blagues. On peut dire qu’à la fin, le plan de Shakira s’est parfaitement déroulé.

Pas de déclarations

Après la révélation des rumeurs de crise, Europa Press a intercepté Gerard Piqué pour lui demander comment en était sa relation avec Clara Chía, chose à laquelle il n’a finalement pas répondu puisque le défenseur a préféré partir en silence sans dire un seul mot à ce sujet.