Gerard Piqué et Clara Chía confirment enfin ce qui était déjà supposé

Après la dernière chanson de Shakira, dans laquelle elle lance plusieurs fléchettes sur son ex-partenaire, Gerard Piqué, l’attention s’est portée à la fois sur la chanteuse et sur la réaction de l’ancien footballeur barcelonais.

Shakira et Gerard Piqué sont habitués à ce genre d’attentions. En fait, il a doublé la mise et répondu assez ironiquement à son ex les jours qui ont suivi la première musicale. Cependant, son partenaire actuel ne passe pas un bon moment.

Il s’agit de Clara Chía, la jeune fille de 23 ans qui a été laissée au centre de la scène et qui est constamment suivie par les journalistes. Cette pression médiatique a eu des conséquences sur sa santé et elle s’est rendue dans une clinique à Barcelone pour des problèmes d’anxiété.

De cette façon, Gerard Piqué ajoute une nouvelle préoccupation. Et c’est que Clara n’a pas pu rester en dehors de la polémique et est au centre des commentaires sur les réseaux sociaux et dans les médias, en plus d’être persécutée par les «paparazzi». Pour cette raison, l’ex-footballeur a décidé de partir en voyage avec elle.

Couple consolidé

La vérité est que Gerard Piqué et Clara Chía forment un couple établi. Loin de ce que l’on pensait, la première musicale de Shakira ne leur a fait aucun ravage, en fait, elle a même renforcé le lien.

Un exemple de cette situation s’est produit sur les réseaux, où Piqué a posté la première image avec la jeune femme.