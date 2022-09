Gerard Piqué en a marre, abandonne la dernière négociation avec Shakira

Entre le footballeur et le Colombien règne une atmosphère de grande tension et de relation affective nulle.

Après des semaines de spéculation, la réunion tant attendue pour parvenir à un accord sur la garde de leurs enfants a finalement eu lieu, même si elle ne s’est pas terminée de la meilleure façon comme prévu et il semble maintenant que parvenir à un procès pourrait être la solution pour Shakira et Gerard pique.

Selon La Vanguardia, le footballeur s’est levé de la table de réunion où ils devraient parvenir à un accord pour le bien de leurs enfants Sasha et Milan.

Il faut rappeler que la Colombienne veut les faire sortir d’Espagne pour s’installer à Miami, tandis que son père veut qu’ils continuent à ses côtés dans le pays qui les a vu grandir.

Le footballeur est arrivé très ponctuellement au rendez-vous au sein de la firme, cependant, l’ambiance à l’intérieur des lieux était glaciale entre les ex-compagnes qui ont officiellement annoncé leur séparation depuis le 4 juin, sans donner plus de détails sur la rupture, depuis ils se sont fait prendre dans l’oeil de l’ouragan

L’athlète est arrivé et s’est tenu à la table des affaires, cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour se lever et partir, car il en a marre des dilatations sans fin pour parvenir à un accord, en plus du fait que les réunions sont devenues un épreuve, avec des clauses et des offres insupportables.

Face à cette situation, les Espagnols ont décidé de sortir des négociations et il n’y avait aucun moyen de le convaincre pour qu’ils puissent aller de l’avant.

Le panorama semble certes difficile, mais il reste une possibilité d’éviter le procès indésirable qui détermine qui aura la garde des mineurs, et c’est que Shakira et Pique ne veulent pas s’asseoir sur le banc et qu’un juge décide de tout.