Gerard Piqué : c’était le premier baiser que Clara Chía a donné au joueur en public (photos)

L’acteur n’a pas voulu auditionner car il se voyait déjà préparé pour le rôle de Jack Dawson : «Merci d’être venu», a répondu James Cameron.

Dans le monde du cinéma, nombreux sont les films dont les téléspectateurs se souviennent avec nostalgie, bien qu’il n’y en ait que quelques-uns qui survivent au fil des années, comme ‘Titanic’.

Le film de James Cameron est devenu l’un des plus célèbres de l’histoire du grand écran, et cela est également dû à ses protagonistes, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.

Mais, force est de constater que tout cela n’a pas pu arriver à cause de ce dernier, et c’est James Cameron lui-même qui a raconté dans une interview à ‘GQ’ (diffusé par ‘EW’) comment le célèbre acteur était sur le point de se perdre ce grand projet après avoir déjà joué dans d’autres projets tels que ‘Roméo et Juliette de William Shakespeare’.

La jeune star de l’époque était très proche d’entrer dans l’histoire en raison du rejet du rôle qui l’a finalement conduit au sommet d’Hollywood, et c’est que tout s’est passé lors d’ une réunion qu’il a eue avec Cameron et qui s’est avérée être le plus surréaliste face à l’attente que l’interprète a suscitée :

«Il y a eu une rencontre avec Leo, et puis il y a eu un screen test avec Leo. La rencontre était drôle car j’étais assis dans ma salle de conférence, attendant de rencontrer un acteur.

J’ai regardé autour de moi et toutes les femmes du bureau étaient à la réunion pour une raison quelconque. Il y avait un producteur exécutif, oui, d’accord, mais nos comptables ? Ils voulaient tous rencontrer Léo. C’était fou».

DiCaprio ne voulait pas auditionner

Cameron avait besoin de vérifier que DiCaprio était le meilleur pour le rôle de Jack Dawson, et c’est pour cette raison qu’il lui a demandé de passer une audition, ce qui ne plaisait pas à l’acteur : «Je ne lis pas».

Quelques mots auxquels le réalisateur a répondu en disant au revoir : «Et bien, merci d’être venu». «Attendez, attendez, attendez. Si je ne lis pas, je ne reçois pas le rôle. C’est comme ça?», a répondu l’interprète.

C’est là que James Cameron a poursuivi en lui disant que c’était un projet très important pour lui : «C’est un film qui va prendre deux ans de ma vie. Vous ferez cinq autres choses pendant que je suis en post-production. Donc je ne vais pas tout gâcher en prenant la mauvaise décision de casting. Tu vas lire, ou tu n’auras pas la partie».

À la fin, DiCaprio a auditionné et séduit Cameron : «Chaque iota de lui était totalement négatif jusqu’à ce que je dise «action» et qu’il devienne Jack.

Kate s’est allumée et il a joué la scène. Les nuages noirs se séparèrent et les rayons du soleil descendirent et illuminaient Jack. J’ai pensé, ‘D’accord, c’est notre homme»