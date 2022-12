Gérard Piqué célèbre l’anniversaire de ses fiançailles avec Clara Chía

L’ancien footballeur espagnol Gerard Piqué a célébré le premier anniversaire de ses fiançailles avec sa petite amie Clara Chía Martí, six mois après avoir rendu publique sa séparation avec la chanteuse colombienne Shakira.

Il semblerait que le natif de Barcelone aurait organisé un dîner de Noël pour tous ses employés de la société Kosmos, une entreprise qui lui appartient depuis 2017, dédiée au développement d’événements sportifs. L’information a été diffusée par les médias internationaux Who et par le paparazzi espagnol Jordi Martin, qui prétendait avoir les dates claires de la séparation de Gerard Piqué et Shakira, et maintenant la relation qu’il entretient avec Clara Chía Martí.

De même, le partage a été organisé dans un luxueux appartement à Barcelone. De plus, le photographe mentionné a souligné la tranquillité que Clara dénote devant les caméras, où elle a l’air plus détendue face à l’incertitude que sa fréquentation a apportée.

«Si elle ressemble à Shakira . Et il se sentira plus à l’aise avec elle qu’elle est gardée en sécurité, elle ne supporterait pas que Shakira soit plus célèbre que lui»… «Pour ce qui est demandé à la fin de la note, les statistiques disent que l’amant n’épouse jamais l’homme up»… «Elle ne s’est même pas séparée depuis un an et a-t-elle déjà fêté son premier anniversaire ? Wow», sont quelques-uns des commentaires des abonnés.