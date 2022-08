Gerard Piqué aurait refusé d’aller en thérapie avec Shakira pour sauver leur relation

Apparemment, le footballeur n’a pas cédé aux demandes de la mère de ses enfants.

La séparation de Shakira et Piqué continue de faire parler de lui et plus encore ces derniers jours, après les premières photos officielles du footballeur avec sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí, une jeune fille de 23 ans, qu’il a rencontrée lorsqu’il travaillait. dans sa compagnie Cosmos.

Maintenant, on sait que depuis que Shakira a appris les prétendues infidélités de son partenaire, elle a essayé de remédier aux choses et de le convaincre d’aller en thérapie ensemble, mais il a refusé de le faire.

Selon le journaliste Jordi Martín, qui suit de près le chanteur et la star barcelonaise depuis des années, dès que Shakira a soupçonné que quelque chose n’allait plus dans leur relation, elle a voulu tout faire pour la sauver.

«Shakira propose une thérapie de couple et il s’y oppose. Shakira commence à soupçonner qu’il y a quelque chose parce qu’il refuse d’aller en thérapie de couple», a-t-il expliqué dans une collaboration pour l’émission télévisée «The Summer Program».

Selon le communiqué, l’interprète de «Je te félicite» avait insisté pendant plus d’un mois pour que Piqué voie un spécialiste, mais il n’avait pas obtenu de réponse et finalement la prochaine étape était la rupture.

Avant la déclaration, Shakira insiste pour essayer d’arranger les choses et il lui dit qu’il n’y a rien à faire. Shakira prend environ un mois pour publier la déclaration. Au cours de ce mois et demi, il insiste sur le fait que «s’il vous plaît et s’il vous plaît». Et Gérard dit «jusqu’ici’», a-t-il détaillé.

La journaliste Adriana Dorronsoro, également collaboratrice de l’émission, a partagé avec les téléspectateurs que le joueur espagnol était celui qui avait refusé de sauver la relation et que le premier à savoir ce qui se passait entre eux était ses parents.

«Il parle à ses parents et à ses frères et les informe que sa relation avec Shakira est épuisée (…) Ils lui conseillent qu’il doit être heureux et qu’il s’inquiète pour son bonheur», a-t-il révélé.

C’est le 4 juin que Shakira et Gerard Piqué ont annoncé la fin de leur idylle, après 12 ans ensemble et deux enfants ensemble. Depuis lors, les célébrités se sont limitées à faire des déclarations à ce sujet.

On suppose qu’en septembre prochain, ils entameront une bataille juridique pour définir la garde des mineurs.