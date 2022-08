Gerard Piqué aurait déjà offert la bague de fiançailles à sa petite amie, Clara Chía (photo)

Le couple est allé au mariage de l’un des meilleurs amis du footballeur, sans se soucier de l’accord qu’il avait avec Shakira.

Une grande agitation a été causée par les photos de Gerard Piqué et Clara Chía Martí arrivant au mariage de l’un des meilleurs amis du footballeur, Albert Pedret et Anna Tormo, qui a eu lieu sur la Costa Brava.

Les photographies ont été publiées par le magazine Hello! avec l’aimable autorisation du journaliste Jordi Martin, et avec eux s’est ouvert le débat qui pourrait confirmer que la relation entre Piqué et Shakira a pris fin en raison des infidélités constantes du footballeur.

Mais pas seulement, puisque les images faisant l’objet d’un examen minutieux par le public ont ouvert de nouvelles rumeurs sur une éventuelle grossesse et un mariage proche.

Sur les réseaux sociaux, ils ont non seulement critiqué la tenue de la jeune femme mais aussi suspecté qu’elle ait opté pour ledit vêtement vaporeux pour cacher sa grossesse et même des voyants comme Mhoni Vidente ont déjà révélé qu’il s’agirait d’une fille.

En plus de cette grossesse présumée controversée, désormais dans l’émission «Gossip No Like», Javier Cerani a révélé un détail sur les photographies qui pourrait être suspect, il s’agit d’une bague à l’annulaire de la main gauche, un endroit destiné à la bague d’engagement.

«Quand Clarita pose sa main sur la fesse haute de Piqué, apparaît une petite bague qui se porte spécifiquement sur ce petit doigt… Piqué n’apporte rien, mais elle apporte une bague de fiançailles en plus de son ventre, on ne sait pas si la bague de fiançailles n’est pas une bague avec une pierre, un diamant, ce n’est pas une bague qui va avec la robe, c’est une bague qu’on met au doigt que l’on met les bagues de fiançailles».

Sans aucun doute, ce serait un grand pas pour Gerard Piqué puisqu’il n’a jamais épousé Shakira malgré le fait qu’ils aient eu deux enfants ensemble, Sasha et Milan.