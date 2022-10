Gerard Piqué au domicile de Shakira : voici ce qui s’est passé (photos)

Ce mardi 25 octobre 2022, les utilisateurs de Whatsapp ont reçu une grosse déception. L’application créé par Méta a connu un dysfonctionnement durant des heures. Alors quel est le problème à la base ? Des sources ont essayé d’expliquer la situation en se basant sur certaines analyses.

WhatsApp, l’application de communication instantanée populaire appartenant à Meta et utilisée par de nombreuses personnes pour envoyer des SMS rapidement, serait confrontée à un problème. Des millions d’utilisateurs de WhatsApp à travers le monde sont actuellement incapables d’envoyer ou de recevoir des messages.

Indianexpress.com peut confirmer que la panne affecte à la fois les discussions personnelles et les discussions de groupe. Le site Web de détection des pannes DownDetector confirme que WhatsApp ne fonctionne pas pour de nombreux utilisateurs dans plusieurs régions.

WhatsApp Web semble également être affecté par la panne, et nous pouvons confirmer que le client Web de l’application est également incapable de se connecter aux serveurs WhatsApp, ce qui suggère une panne au niveau du serveur, et non une panne qui n’affecte que les applications Android et iOS. Toute personne essayant d’utiliser WhatsApp Web sera accueillie par un message d’erreur.

Il s’agit de la première panne majeure de WhatsApp depuis la panne plus importante de Meta le 5 octobre, qui a détruit WhatsApp, Instagram et Facebook ensemble, affectant des millions d’utilisateurs pendant plusieurs heures avant que les services ne soient de nouveau en ligne.

La société mère de WhatsApp, Meta, a reconnu la panne et travaille actuellement sur un correctif. «Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous nous efforçons de restaurer WhatsApp pour tout le monde le plus rapidement possible», a déclaré un porte-parole de Meta à indianexpress.com

Le véritable problème de cette panne

Encore une fois, il n’y a aucune information de WhatsApp qui justifie cette panne. En octobre 2021, les plates-formes appartenant à Meta, Facebook, Instagram et WhatsApp, sont tombées en panne pendant environ six heures après une panne DNS majeure. DNS ou Domain Name System est le service qui traduit les noms d’hôte lisibles par l’homme (comme indianexpress.com ) en adresses IP brutes et numériques.

Si le DNS ne fonctionne pas correctement, votre ordinateur ne pourra pas se connecter aux serveurs qui hébergent le site Web recherché. Mais dans ce cas, le problème était lié au routage BGP. BGP – abréviation de Border Gateway Protocol – est le système qui aide un réseau à trouver le meilleur itinéraire vers un autre réseau.