Gerard Piqué a évoqué son défenseur préféré de tous les temps

Sergi Roberto était l’une des figures du football mondial qui a décidé de manifester après que Lionel Messi soit devenu le premier footballeur à remporter sept Ballons d’Or dans toute l’histoire du jeu.

Et l’équipe de jeunes du FC Barcelone, qui a de nouveau été considérée dans l’équipe nationale espagnole avec Luis Enrique sur le banc, n’a pas félicité son ancien coéquipier normalement.

Dans un message qu’il a publié sur son compte Instagram officiel, Sergi a reconnu qu’il fait partie de ceux qui pensent que le nouveau 30 du Paris Saint-Germain est le meilleur footballeur qui ait jamais existé.

C’est vrai, pour l’actuel troisième capitaine du Barça, Messi est LA CHÈVRE. «Le meilleur de toute l’histoire du football : Leo Messi» était le message que Sergi Roberto a partagé dans ses stories Instagram, accompagné d’une carte postale du génie argentin au gala de France Football.

Lionel Messi est le footballeur avec le plus de Ballon d’Or (7), avec le plus de Souliers d’Or (6), avec le plus de Pichichis (8) et avec le plus de récompenses (4) pour le meilleur constructeur de jeu par l’IFFHS.

De plus, il inscrit 756 buts, 318 passes décisives et 36 titres dans les 947 matchs officiels qu’il a disputés au niveau absolu. Il ne fait aucun doute que Sergi Roberto a de nombreux arguments pour étayer son opinion.