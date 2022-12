Gerard Piqué a été infidèle à Shakira ! Ils révèlent quand leur relation avec Clara Chía a commencé

Cette nouvelle information heurterait ce qui est connu par les médias selon lequel l’ancien footballeur et sa compagne auraient une relation depuis un an.

Six mois après avoir confirmé leur séparation, Shakira et Gerard Piqué continuent d’être au centre des médias de divertissement, car malgré le fait qu’ils soient parvenus à un accord concernant la garde de leurs enfants, Sasha et Milan, pour finaliser leur séparation, ils continuent pour révéler les détails de la relation qu’ils entretenaient depuis 2010.

Et où, l’ancien footballeur est resté le méchant puisqu’il a récemment été révélé qu’il était infidèle depuis 2012 avec l’ex-petite amie de Leonardo DiCaprio, Bar Rafaeli et que lors de sa relation avec le Colombien, il a été infidèle avec plus de 50 femmes.

Tout comme il a été récemment révélé que la nouvelle petite amie de Piqué, Clara Chía Martí, aurait pu être l’une des amantes avec lesquelles l’homme d’affaires a été infidèle à Shakira lors de leur relation.

Selon La Semana, Clara Chía Martí et Gerard Piqué se sont rencontrés il y a trois ans, dans le cadre de la Coupe Davis 2019, où les deux Espagnols ont commencé à se parler et à sortir ensemble.

L’un des endroits qui les ont reçus au début de leur romance était le Bar La traviesa, où ils auraient commencé leur histoire d’amour.

Ladite information heurterait ce qui est connu par les médias selon lequel l’ancien footballeur et son employé seraient en couple depuis un an et auraient commencé alors que la séparation entre Shakira et Piqué était déjà inéluctable.