Gerard Piqué a été capturé très heureux avec Clara Chía avant sa rencontre avec Shakira

L’ancien couple se retrouve pour trouver un accord sur la garde de leurs enfants et leur bien-être.

Hier, nous vous avons informé que Shakira a finalement rencontré Gerard Piqué pour parvenir à un accord sur la garde de ses enfants, Sasha et Milan, cependant, il semble que ce soit un succès pour la Colombienne et ils assurent qu’ils ne sont pas parvenus à un accord, mais certaines photos du footballeur avec Clara Chía Martí ont attiré l’attention, car il semble très sensible et amoureux.

A noter que Shakira a été surprise à son arrivée par son impressionnant changement de look, car il semblerait que la question de la rupture et de l’ infidélité fonctionne très bien, même si l’on dit qu’elle serait furieuse contre la relation entre Gerard Piqué et Clara Chía Martí.

Shakira était très calme et sereine à tout moment en compagnie de ses avocats, en particulier son avocate Pilar Mañe, qui souriait à la caméra, mais sans faire de déclaration. Pendant ce temps, Gerard Piqué est allé avec Ramón Tamborero, un avocat qui s’est limité à dire que l’ancien couple était là pour le bien-être de leurs enfants.

Ce qui a le plus attiré l’attention, c’est que quelques minutes avant de tenir cette rencontre avec son ex-partenaire, Shakira, Gerard Piqué a été capturé avec Clara Chía Martí marchant dans les rues alors qu’ils s’embrassaient et souriaient.

Ces photos ont été capturées par un utilisateur de TikTok, qui a révélé qu’elles avaient été prises quelques minutes avant sa rencontre avec le chanteur pour la garde de ses enfants, puisqu’on peut voir Gerard Piqué vêtu d’une chemise noire, la même dans laquelle il a été vu lorsque vous arriver à la réunion.

Ce que l’on ne sait pas jusqu’à présent, c’est que Clara Chia Martí l’a accompagné au bureau de l’avocat ou l’a attendu dans un autre endroit pour ne pas attirer l’attention des journalistes et des paparazzi.