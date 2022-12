Georgina surprend tout le monde : «Je le jure. Cristiano Ronaldo aime que je…»

Le mannequin est «ravie d’être la femme de Cristiano Ronaldo» mais rejette ceux qui le qualifient de méprisant et qui la qualifient de gardée.

Georgina Rodriguez est la femme espagnole avec le plus d’abonnés sur Instagram et au cours du seul mois dernier, elle a réussi à augmenter son compte de près de six millions d’abonnés.

Le succès du documentaire dans lequel elle a joué pour Netflix sous le titre «Je suis Georgina» a été en grande partie à blâmer pour cette croissance, puisque dans les jours qui ont suivi la première, elle a atteint des chiffres proches d’un demi-million de followers par jour.

La façon dont il montre à quoi ressemble son quotidien tout en passant en revue l’évolution de sa vie à partir d’origines modestes a déjà été vue par des millions de personnes et a été parmi les plus regardées dans plus d’une douzaine de pays. Mais elle avait déjà une grande notoriété qu’elle tentait d’entretenir sur les réseaux sociaux.

«Je suis très conscient de l’influence qu’ont les réseaux et c’est pourquoi j’essaie toujours d’agir avec des valeurs positives et dans le respect des autres . Je n’ai pas peur de la responsabilité. Il est clair que certains peuvent vous aimer plus ou moins, mais j’agis toujours avec la raison et le cœur», a-t-elle exprimé dans une interview intime pour le magazine Forbes, qui l’a mise en couverture de son édition féminine.

Dans celui-ci, il souligne également que le documentaire était «un défi professionnel passionnant», que dès le début il était clair sur ce qu’il fallait montrer et ce qu’il ne fallait pas, et que la participation de Ronaldo était «absolument volontaire».

Avec le footballeur de Manchester United, il entretient une relation des plus stables et ensemble, ils attendent avec impatience l’arrivée de jumeaux.

Cependant, l’importance de Cristiano au niveau international et l’anonymat dont jouissait Georgina devant leurs yeux rencontrés chez Gucci ont longtemps fait que Jaca a été qualifié de «gardé», de «chercheurs d’or» et d’insultes similaires.

Et précisément à ce sujet, elle a également parlé maintenant, soulignant qu’elle est ravie d’être la femme de Cristiano Ronaldo mais n’accepte pas qu’on lui dise de manière désobligeante.

«C’est vrai que les choses se sont bien passées pour moi ces dernières années, mais j’ai aussi beaucoup travaillé, j’ai pu concentrer mon temps et mes réseaux sociaux.

Parfois on m’appelle ‘femme de’ d’une manière désobligeante, mais ça ne me fait pas de mal. Je suis ravie d’être la femme de Cristiano Ronaldo, je suis complètement amoureuse de lui et pour cela je me sens chanceuse.

Je suis consciente qu’être sa femme m’offre de nombreuses opportunités, mais ce que j’ai dans la banque pour laquelle j’ai travaillé, je l’ai construit. Je suis fier de mon travail et de la manière dont j’ai géré ma carrière, en trouvant un équilibre entre mon engagement professionnel, personnel et familial».

Georgina a ses propres entreprises

La mannequin et influenceuse enchaîne les collaborations avec différentes marques et événements, mais aussi, comme le rappelle Forbes, elle est ambassadrice de la firme de joaillerie Chopard, a un contrat avec la marque américaine Alo yoga et apparaît comme l’administratrice d’Insparya, la cliniques de santé capillaire que Cristiano a ouvertes dans différentes villes d’Espagne et du Portugal.

Dans ce dernier, elle est chargée de «superviser et gérer certains aspects» des centres et assure que «c’est l’un des commerces les plus rentables que j’ai».

Bien sûr, il préfère ne pas dire combien d’argent il a sur le compte, il en souligne l’importance mais les place en dessous des valeurs : «Être riche, ce n’est pas seulement avoir de l’argent ou accumuler des millions en banque. Il y a des gens qui ont beaucoup en banque et très peu dans leur vie». Sa plus grande richesse ? «L’amour» de ses enfants et de son mari.