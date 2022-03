Georgina Rodriguez : voici comment elle était avant de rencontrer Cristiano Ronaldo

Pour l’équipe nationale argentine, battre le Brésil au Maracaná et devenir champion de la Copa América 2021 a été un soulagement choquant, car elle avait accumulé 28 ans sans titres et toute cette histoire a été obtenue dans le contexte le plus rêvé. Le but de cette nuit était d’Angel Di María et c’était après une erreur de Renan Lodi, qui souffre à ce jour de cette erreur.

«Tout a été très dur. J’ai beaucoup pleuré. J’avais mal à la tête et je suis allé chercher un psychologue et tout ça parce que c’était très difficile. C’est quand j’ai eu cette chute au sein du club aussi. beaucoup», a expliqué Lodi dans un dialogue avec TNT Sports.

Le footballeur de l’Atlético de Madrid a dû être soigné pour prendre de l’avance après son erreur lors du dernier match :

«Ce problème est arrivé en équipe nationale et je me suis dit : il faut que je me remette en ordre. Ce n’était pas la dépression, mais J’étais en route pour l’entraînement (avec l’Atlético de Madrid) et je voulais revenir, je suis sorti jouer et je voulais sortir du jeu rapidement. C’était difficile».

Pour terminer, Lodi a rappelé: «Là, je me suis dit: je dois appeler (le psychologue) et j’ai besoin de me défouler, j’ai besoin de communiquer tout ce que je ressens . Et ce faisant, j’ai enlevé ce poids de mes épaules et il m’a rendu plus fort. Aujourd’hui, je continue à travailler avec lui».

Malgré cette erreur, Lodi a continué à être appelé par Tite et à jouer en tant que partant pour l’Atlético de Madrid, ce qui l’a aidé à surmonter cet obstacle émotionnel pour avoir échoué lors de la finale de la Copa América 2021.