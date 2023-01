Georgina Rodriguez : voici à quoi ressemblait l’influenceuse lors des débuts de Cristiano Ronaldo

Depuis que Cristiano Ronaldo a signé un contrat avec Al-Nassr pour remplir le club arabe de gloire, Georgina Rodríguez fait son truc dans un pays où les règles sont à l’ordre du jour.

Pourtant, malgré le fait qu’elle ait été contrainte de s’adapter aux exigences de la réglementation saoudienne, le mannequin a su imposer son style et éblouir à plusieurs reprises.

À ses débuts, elle a montré qu’elle avait elle-même son propre style dans le monde de la mode et l’un de ses looks les plus décontractés était lors de la présentation de Cristiano Ronaldo au club.

Ce qui s’est passé ensuite a été l’inverse, puisque ces derniers jours Georgina n’a cessé d’attirer l’attention de la presse et de la mode.

Cela est dû aux superbes tenues qu’elle choisit en combinant des vêtements subtils et simples avec des bijoux choquants ou des manteaux époustouflants. Sa signature personnelle est des bijoux et des vêtements très frappants en même temps qu’élégants.

Aux débuts de CR7, le mannequin a une fois de plus marqué son style en choisissant l’un de ses plus grands alliés, le jean skinny taille haute à la cheville qui définit parfaitement la silhouette du mannequin.

Dans la partie supérieure, comme il ne pouvait pas manquer, il a combiné le jean avec la veste du club qui portait le numéro et le nom de El Bicho. L’ influenceuse avec ce geste a montré beaucoup d’encouragement et de fierté envers son partenaire des débuts.

Même ce qui a été mentionné semble être un simple look typique des footballeuses qui encouragent les athlètes, mais l’influenceuse ne va pas pour l’ordinaire, alors elle l’a complété avec des talons aiguilles très pointus de couleur naturelle.

Elle a également sophistiqué le look avec une veste en cuir qui lui a donné cette touche élégante et glamour que l’influenceuse ne pouvait pas manquer.

Alors que Cristiano a conquis sur le terrain de jeu, Georgina a recommencé à faire son truc avec son style unique. Toute sa tenue donnait une perspective urbaine qui était accompagnée des cheveux bruns de Georgina coiffés de tresses torsadées.

C’est la preuve que le mannequin n’a pas hésité à combiner son style personnel avec un style plus rappeur et urbain, typique de New York.

Les bijoux de Georgina

À d’autres occasions et pour être plus précis dans tous les événements que le modèle a, seul ou avec Cristiano, sa grande marque est la joaillerie. Et à cette occasion, il était évident qu’ils n’allaient pas manquer.

Les bijoux haut de gamme sont toujours à l’ordre du jour pour le mannequin et pour les débuts de CR7, elle a choisi de très grandes boucles d’oreilles de style créoles accompagnées d’énormes bagues qui encadraient parfaitement le style urbain de l’influenceuse.