Georgina Rodriguez : voici à quoi elle ressemblait avant de devenir multimillionnaire grâce à Cristiano Ronaldo

Jennifer Lopez a ouvert son cœur comme très peu de fois et a partagé des détails de sa vie privée avec le magazine Vogue maintenant qu’elle est une femme mariée à Ben Affleck, qu’elle considère comme l’amour de sa vie.

Le chanteur de 53 ans a été honnête sur la façon dont la magie s’est installée entre eux après s’être retrouvés après 17 ans et comment ils ont décidé de se marier, pariant sur la création de la famille dont ils avaient toujours rêvé.

Dans la conversation, JLo a pris le temps de saluer le travail de Jennifer Garner, ex-femme de Ben Affleck et mère de leurs trois enfants,

«C’est une coparentalité incroyable, et ils travaillent très bien ensemble», a-t -elle mentionné, montrant qu’il n’y a pas de différences entre eux et qu’ils veulent juste que leurs enfants grandissent dans un environnement aimant.

Et c’est que pour les petits Emme, Max, Violet, Seraphina et Samuel, ce processus d’adaptation à une nouvelle famille, avec de nouveaux parents, n’a pas été facile, alors JLo et Ben semblent patients avec eux.

«Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que ses enfants ont un nouvel allié en moi et mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui les aime vraiment et se soucie d’eux», a-t-il détaillé.

«Je veux que mes enfants se défendent et défendent les choses qui comptent pour eux. Je veux que toutes les filles du monde fassent du bruit.» il ajouta.

Jennifer Lopez célèbre la relation qui existe entre Ben Affleck et Jennifer Garner pour élever leurs enfants, puisqu’elle ne profite pas de cet avantage, en raison de la distance qui la sépare de Marc Anthony, père de ses jumeaux. Cependant, il assure qu’il fait un excellent travail en essayant de leur donner le meilleur.

«J’ai dû apprendre à être un combattant. Je voulais leur donner une vie que je n’avais pas, mais ils n’arrivent pas à avoir l’expérience de quelque chose qui est aussi utile, qui est de développer cette mentalité de survie», a-t-il mentionné.

«La beauté d’être parent, c’est que vous pensez que vous allez leur apprendre toutes ces choses, et vous le faites. Vous transmettez toutes les choses que vous savez, toutes les connaissances que vous avez. Mais au bout du compte, ils finissent par vous apprendre beaucoup et vous rappeler les choses que vous devez savoir sur la vie», a-t-il conclu.