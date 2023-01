Georgina Rodriguez, Victoria Beckham, Shakira… Les femmes des footballeurs les plus riches (photos)

Indépendamment de leurs partenaires, certaines épouses et petites amies de footballeurs (WAGs, pour son sigle en anglais) ont fait fortune grâce à leur travail. Chanteurs, présentateurs de télévision, designers, mannequins ou influenceurs ; leurs professions les placent sur la liste des couples les plus riches du monde.

Victoria Beckham

Victoria Adams faisait partie du groupe féminin le plus important de la fin des années 90, les Spice Girls. Grâce à sa notoriété, elle rencontre David Beckham, alors star prometteuse du football, qu’elle épouse le 4 juillet 1999. Après avoir quitté le groupe, elle poursuit sa carrière musicale solo, mais troque la musique contre la mode.

Victoria Beckham

Elle est actuellement l’une des designers les plus reconnues au monde et à l’âge de 48 ans, on estime qu’elle possède une fortune évaluée à 450 millions de dollars.

Shakira

Bien que sa relation avec Gerard Piqué ait pris fin l’année dernière, la chanteuse continue de facturer à cause de cela. Elle a commencé sa carrière très jeune dans sa Colombie natale, mais c’est au milieu des années 90 que sa renommée a décollé avec la chanson ¿Dónde Estás Corazón?

À partir de là, elle a commencé à se faire connaître à l’échelle internationale, donnant un grand tournant à sa carrière au début des années 2000, lorsqu’elle a sorti son premier matériel en anglais, Laundry Service. Tout au long de sa carrière, il a vendu des millions d’albums ainsi que la monétisation de ses reproductions sur des plateformes numériques.

Shakira

Grâce à sa musique, Shakira a amassé sa propre fortune avant de rencontrer le père de ses enfants. A cela s’ajoutent sa ligne de parfums, des contrats avec d’autres marques et son travail à la télévision, dont l’un en tant que coach pour La Voz.

Récemment, il continue d’ajouter des chiffres à ses comptes bancaires avec les revenus de ses trois derniers singles : Te Felicito, Monotonía et Music Session #53, dans lequel il parle de sa séparation d’avec Gerard Piqué, ainsi que de la nouvelle relation entre l’ancien barcelonais joueur et Clara chia. Avec eux, il aurait généré plus de 22 millions de dollars.

On estime que la fortune de Shakira atteint plus de 300 millions de dollars, la plaçant comme l’une des chanteuses les plus riches du monde.

Georgina Rodriguez

Dans le documentaire sur sa vie, Georgina a révélé qu’elle n’était pas une fille riche, mais qu’elle travaillait pour couvrir ses dépenses, une très bonne habitude qu’elle entretient alors même qu’elle est la compagne de Cristiano Ronaldo, l’un des footballeurs les plus reconnus du pays. l’histoire et le présent.

Georgina Rodriguez

A elle seule, Georgina est devenue influenceuse, et grâce à ses plus de 45 millions de followers sur Instagram, elle parvient à monétiser avec chacune de ses publications.

Elle est également mannequin et femme d’affaires, une facette qu’elle a expérimentée avec sa ligne de vêtements, OM by G, qui s’est vendue en quelques heures.

Avec son documentaire et d’autres accords commerciaux, Georgina, 28 ans, ajoute une fortune de plus de 10 millions de dollars, qui ne cesse de grimper ainsi que ses followers sur les réseaux sociaux.

Coleen Rooney

Coleen Rooney, épouse de Wayne Rooney, s’est concentrée sur le côté commercial. Ses vidéos d’exercices sont bien connues dans le monde du fitness et son sens de la mode l’a amenée à être chroniqueuse pour quelques publications.

Elle ne connaît pas de limites à son désir de travailler et est également l’auteur de livres pour enfants. Au total, elle posséderait une fortune d’environ 19 millions de dollars.

Perrie Edwards

Le monde a connu Perrie Edwards grâce à son talent musical avec lequel, en 2011, elle s’est fait remarquer sur The X Factor. De là est né le groupe Little Mix, dont il fait actuellement partie. Grâce au succès du groupe féminin, l’épouse d’ Alex Oxlade-Chamberlain accumule une fortune de près de 8,5 millions de dollars.

Christine Lampard

Christine Lampard est surtout connue pour son travail de présentatrice d’émissions sur les réseaux BBC et ITV. Originaire du Royaume-Uni, la présentatrice de 43 ans et épouse de Frank Lampard est célèbre pour sa participation à des émissions telles que Dancing on Ice avec Phillip Schofield, This Morning et The One Show, œuvre avec laquelle elle a réussi à faire un fortune de près de sept millions de dollars.

Oriana Sabatini

Actrice, chanteuse et mannequin. C’est ce que fait Oriana Sabatini, 26 ans, qui jouit d’une grande notoriété dans son Argentine natale. Avec ses plus de six millions de followers sur Instagram, il ajoute aussi au compte avec les publications sur les réseaux sociaux, donnant au total près de six millions de dollars à lui pour le couple de Paulo Dybala.

Wanda Nara

Wanda Nara est une autre des WAG qui, grâce à son travail aux multiples facettes, a fait fortune. En plus d’être un présentateur de télévision, le natif de l’Argentine est également un agent de football.

A 36 ans, elle atteint une solide base de près de 16 millions de followers sur son Instagram, où elle pose souvent en petite tenue.

Comme si cela ne suffisait pas, il possède également une ligne de cosmétiques, avec laquelle la femme de Mauro Icardi réalise une fortune de plus de cinq millions de dollars.

Abbaye de Clancy

Son travail de mannequin pour des marques comme Triumph et Umbro n’est qu’un des revenus d’Abbey Clancy. L’épouse de Peter Crouch était également animatrice de télévision dans l’émission de télé-réalité Next Top Model . Au total, son compte bancaire pourrait totaliser quatre millions de dollars.

Hélène Flanagan

Pendant 12 ans, Helen Flanagan a joué Rosie Webster dans la série britannique Coronation Street. Sa longue carrière d’actrice l’a non seulement amenée à la gloire, mais aussi à amasser sa propre fortune en dehors de son mariage avec Scott Sinclair.

De plus, elle a investi dans l’immobilier, a des contrats avec de grandes marques, possède la chaîne alimentaire Hungry Helen, sa propre marque de vodka, et s’est aventurée dans le domaine de la mode et de la beauté avec son propre parfum et une ligne de vêtements.

En 2020, elle était considérée comme l’actrice la mieux payée par People With Money. L’actrice anglaise a une valeur nette estimée à 145 millions de dollars.