Georgina Rodriguez : un incendie, la femme de Cristiano Ronaldo fait monter la température (photos)

Georgina Rodriguez est l’une des femmes qui définit les tendances dans chaque pose qu’elle donne. Le partenaire du footballeur portugais, Cristiano Ronaldo, a une beauté pour laquelle il fait l’envie de plusieurs femmes. C’est que l’influenceuse argentine montre non seulement son corps sur ses réseaux sociaux, mais a également un goût impressionnant pour ses vêtements.

Instagram est le réseau social où la femme de Cristiano Ronaldo se sent le plus à l’aise. Sur ce réseau social, l’influenceur compte plus de 39 millions de followers et a posté un peu plus de 750 photos et vidéos. C’est là que l’Argentine montre à quoi ressemble sa vie quotidienne et tout le glamour que sa vie a avec le footballeur.

Comme exemple d’argent, Georgina Rodríguez ce week-end a déjà mis l’arbre dans sa résidence de Manchester accompagnée de tous ses enfants et l’a rendu public sur son réseau social préféré.

«La signification de mes heures, minutes et secondes… Merci Dieu pour tant d’amour. Je suis une mère et une petite amie très chanceuses», a écrit la partenaire de Ronaldo.

Désormais, l’influenceur argentin a eu le plaisir de publier une photo sensuelle en story Instagram. La femme de Cristiano Ronaldo peut être vue allongée sur le sol à côté d’un feu de camp et apparemment seule. Il semble que ce soit un dimanche ordinaire, mais dans ce cas, Rodríguez a décidé de se détendre sans aucune compagnie.

Bref, Georgina Rodríguez n’a pas besoin de bikini pour faire sensation et être aux yeux de tous. Sa beauté, son charisme et son bon goût font d’elle l’une des femmes que tout le monde veut être à sa place. Est-ce pour cela que Cristiano Ronaldo l’a choisie parmi les autres ? La réponse est catégoriquement oui.