Georgina Rodriguez : un incendie, la chérie de Cristiano Ronaldo fait monter la température (photos)

La star brésilienne a montré sur ses réseaux sociaux l’un des traitements les plus demandés et qu’il s’agit d’éliminer les graisses accumulées pour améliorer la stimulation des zones lymphatiques et sanguines.

Les records de Neymar (13 buts et 11 passes décisives) ont fait de la star brésilienne l’un des joueurs à surveiller cette saison grâce à ses performances imbattables sur le terrain.

Le ’10’ parisien, qui songe déjà à la Coupe du monde, a dévoilé sur ses réseaux sociaux l’un de ses secrets qui justifie ce super début d’année , considéré comme le meilleur depuis son débarquement au Parc des Princes il y a environ cinq ans.

Neymar a partagé dans ses ‘stories’ Instagram l’ une des phases de récupération que très peu voient et qu’il s’agit d’une série de massages modelants dans les zones punies du corps dans le but de donner plus de vie aux muscles et d’éviter ainsi des blessures de ce type avant l’événement tant attendu de la Coupe du monde.

Le footballeur du PSG a montré le centre médical qui est en charge de ces soins, mais qui se caractérise par une technique nouvelle et pionnière très demandée par les footballeurs en raison de la liste des avantages dont il bénéficie.

Méthode Renata França

Renata França , née dans un quartier modeste du Brésil, est considérée comme l’une des masseuses les plus remarquables de ces dernières années grâce à la mise en place d’une méthode spécifique, qui se résume à l’élimination de la graisse localisée comme s’il s’agissait d’une liposculpture manuelle.

«Pendant une heure, un total de 60 manœuvres sont appliquées qui permettent d’améliorer la texture de la peau et de dégonfler les parties abîmées par l’excès de liquide», précise un site internet spécialisé dans ce type de soins corporels.

Ce massage permet de faciliter la stimulation des zones lymphatiques, la réactivation de la circulation sanguine ou encore une amélioration notable de l’aspect de la peau grâce à la désinflammation des zones concernées.

«Cela se fait en poussant tangentiellement la peau jusqu’à la limite de son élasticité. Ces poussées se font dans le sens du drainage vers les ganglions lymphatiques, activant la circulation lymphatique, notamment sous-cutanée».

En fait, cette technique, qui a été mise en œuvre dans de nombreux pays, est responsable du bien-être des clients grâce aux excellents résultats qui apparaissent dès le premier instant où elle est appliquée.

«C’est une nouvelle méthode en Espagne, exclusive et avec des résultats immédiats. C’est un massage présent dans plus de 40 pays et bien connu dans le monde entier», explique María Pérez de Villamil, responsable d’un centre esthétique.