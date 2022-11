Georgina Rodriguez très sensuelle : la femme de Cristiano Ronaldo éblouie ses fans (photos)

Georgina Rodríguez a partagé une image dans ses histoires qui a paralysé les plus sans méfiance. Et c’est que si vous parcouriez la rubrique «stories» d’Instagram vous êtes sûrement tombé sur la photo presque aérienne du mannequin sur laquelle elle dévoile un look très coquet depuis chez elle.

Peu de gens remarquèrent le très cher carnet Louis Vuitton posé sur ses genoux, car l’attention était attirée par le gros plan de ses sourcils proéminents et de sa forte poitrine.

Cette tenue a été choisie par la femme de Cristiano Ronaldo pour sa pratique du yoga. Sous la photo, elle a tagué le compte officiel de ceux qui l’aident à garder son esprit sous contrôle afin qu’elle puisse accomplir ses tâches quotidiennes.

Tout aussi chère et luxueuse est la robe qu’elle a endossée la semaine dernière lors du tournage de sa série «Je suis Georgina». L’ancien commis de Gucci tourne actuellement la deuxième saison d’une production qui a fait parler.

Le jour même de la première de la série, elle est montée sur le podium du «top 10» dans 62 pays. «Pour moi, c’était inimaginable d’être dans le top 10 mondial en une seule journée et je ne pourrais pas être plus heureuse et plus reconnaissante», a déclaré la brune.

Georgina reste fraîche par rapport à sa réalité et reconnaît ses humbles origines. «Je ne me considère pas comme un phénomène, mais je me considère comme une femme chanceuse parce que je sais ce que c’est que de ne rien avoir et ce que c’est de tout avoir», a-t-elle réfléchi sur son passé et son présent.

Alors que son mari Cristiano Ronaldo s’échauffe pour la Coupe du Monde de la FIFA qui approche à grands pas, Georgina se prépare pour la première de sa nouvelle saison au cours de laquelle elle partagera des moments d’éducation de ses 6 enfants.

Il partagera sûrement également les détails du moment douloureux qu’il a dû traverser en raison de la perte d’un de ses jumeaux. Beaucoup de succès!