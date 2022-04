Georgina Rodriguez sublime : elle a captivé Cristiano Ronaldo avec sa photo de dos

Le capitaine des Fennecs d’Algérie, Riyad Mahrez a adressé un long message au peuple algérien après l’élimination des Fennecs face au Cameroun lors des barrages.

L’Algérie est tombée sur le file en barrages du mondial Qatar 2022. Dans un stade Mustapha Tchaker plein à craquer, les Fennecs ont été éliminés dans les prolongations par un but de Toko Ekambi. Une élimination qui prive Riyad Mahrez et ses équipiers de la coupe du monde Qatar 2022.

Cinq jours après cette élimination, le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez est sorti de silence pour envoyer un message aux supporters. Il s’agit de la deuxième déroute après celle de la CAN 2021.

Aux supporters algériens

Après quelques jours passés loin des réseaux sociaux, je voulais aujourd’hui m’adresser à vous.

Ce message, il m’a fallu du temps pour l’écrire, car j’avais besoin de recul pour digérer notre élimination. Nous avions déjà tous vécu des moments très difficiles lors de la dernière CAN, et cette défaite dans la dernière minute d’un match si important pour l’Algérie m’a fait beaucoup de mal.

J’ai le cœur déchiré et je sais vraiment pas comment je pourrais me remettre de cet échec avec la sélection du pays que j’aime tant.

Quand je réfléchis à ce qui s’est passé, mon premier sentiment, c’est une profonde tristesse. La tristesse par rapport à vous. Je sais à quel point vous nous donnez, tous les jours, de votre temps pour nous envoyer des messages, pour vous déplacer et nous encourager au stade.

Je sais aussi à quel point votre attachement à notre équipe est total. Votre immense soutien n’aura pas été récompensé et sincèrement, je suis dévasté.

Malheureusement c’est comme ça, et pour nous il faut déjà repartir en club, continuer notre vie, et petit à petit essayer de relativiser. C’est Dieu qui a décidé, on dit hamdoulilah et on avance.

J’aurais aimé faire plus et vous donner ce que vous espériez de nous. Je sais ce que cette qualification à un Mondial aurait pu représenter pour nous, pour vous. En tant que capitaine, il est aussi de mon devoir de prendre mes responsabilités quand cela va mal, et c’est pour quoi je souhaitais assumer et m’adresser à vous aujourd’hui.

J’ai toujours été très franc dans ma carrière comme dans ma vie. Je me dois donc de vous le dire aussi. J’ai été touché à la lecture des messages de certains, qui mettent en cause l’amour que j’ai pour ce maillot et ma volonté de le défendre.

Vous comparez mon club et mon pays alors que c’est incomparable, sachez que c’est une fierté immense pour moi de venir jouer pour mon pays. Ça fait 8 ans que je porte ce maillot et ce drapeau partout dans le Monde, et si je ne sais pas de quoi l’avenir sera, je sais que l’Algérie est et sera toujours dans mon cœur à jamais.

Je veux dire un grand merci à Djamel et son staff, sans qui nous n’aurions pas pu faire de si grandes choses pendant ces 4 années. Il ne faut pas oublier dans quel état la sélection était quand le coach est arrivé, il a su redonner une identité à cette équipe et les valeurs qu’on partage tous en tant qu’algériens.

Soyons reconnaissants. Je suis très triste pour lui parce que c’est quelqu’un d’authentique, qui aime son pays plus que tout et qui nous a beaucoup fait gagner.

Pour le moment, il faut encore prendre le temps d’accepter ce qu’il s’est passé. Mais sachez que vous pouvez compter sur nous pour trouver des solutions, et revenir plus forts ensemble, comme nous l’avons toujours fait. Notre objectif sera toujours de placer l’Algérie où elle doit être : tout là haut.

Tahia Djazair