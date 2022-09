Georgina Rodriguez sort de silence : «Je le jure. Cristiano Ronaldo est…»

Il fait partie des dix footballeurs qui gagnent le plus d’argent grâce à son salaire et à ses accords de sponsoring, mais il réussit aussi ses projets d’entreprise.

Au cours des trois dernières décennies, Cristiano Ronaldo et Leo Messi ont dominé toutes les listes et pour avoir gagné grâce à leurs salaires et leurs accords de parrainage.

Et, bien que tous deux continuent d’occuper les premières places, après avoir signé cet été une prolongation de contrat très importante, Kylian Mbappé est devenu le footballeur le mieux payé au monde, ce qui lui rapportera au moins 125 millions d’euros lors de la saison 2022-2.3.

Les détails de l’accord de Mbappé n’ont pas été divulgués, mais il devrait empocher au moins 105 millions de dollars bruts cette saison, y compris une partie de sa prime à la signature.

Mais en plus, selon une étude réalisée par Sportico , on estime que Mbappé gagnera 20 millions supplémentaires grâce à ses sponsors, dont Nike, Mengniu, Hublot, Electronic Arts, Christian Dior, Sorare et Oakley.

Derrière le footballeur français se trouvent Ronaldo (113) et Messi (110), mais si quelque chose ressort de la liste préparée par le portail spécialisé dans le sport et les affaires, c’est la présence d’un footballeur qui évolue dans une ligue mineure et touche nous beaucoup près de : Andres Iniesta.

Le footballeur de Fuentealbilla a surpris tout le monde en quittant le FC Barcelone en 2018 pour rejoindre les rangs de Vissel Kobe, un club de J1 League. C’était un recul évident dans le domaine du sport, mais on ne peut pas dire qu’il y ait perdu financièrement.

Et c’est qu’Albacete, selon les estimations de Sportico, gagne environ 30 millions d’euros par an. La plupart en raison de son salaire, bien qu’il continue d’avoir un grand pouvoir d’attraction entre les marques et pour les accords de parrainage, il prend environ 7 millions d’euros.

Mais il a aussi entrepris d’autres projets personnels comme Mikakus, sa marque de baskets, et plus récemment il a présenté Capitten, une firme de vêtements de sport et de chaussures de foot qu’il équipe lui-même.

Iniesta a peut-être quitté l’élite du football il y a longtemps, mais il ne fait aucun doute qu’au cours des dernières années, il a développé un sens aigu des affaires et peut déjà se vanter d’avoir un empire commercial lucratif.